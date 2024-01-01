İbrahim Tatlıses

Dost Nasihatı Son sözümü söylemedim Dinle beni dur gitmeden Sana bir dost nasihati Vereceğim al gitmeden Sana bir dost nasihati Vereceğim al gitmeden *** Karanlıklar yolu olur Bu ayrılık senin için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için *** Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz *** Sana böyle benim gibi Nasihat da veren olmaz Sana böyle bir dost gibi Nasihat da veren olmaz *** Bir bakarsın geçmiş yıllar Tekrar başa dönüş olmaz Herkes güler geçer sana Benim gibi yanan olmaz Herkes güler geçer sana Benim gibi yanan olmaz *** Karanlıklar yolu olur Bu ayrılık senin için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için Sonra pişman olursun Ah çekersin için için *** Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz Bir köşede kalırsın bak Halin nedir soran olmaz *** Sana böyle benim gibi Nasihat da veren olmaz Sana böyle bir dost gibi Nasihat da veren olmaz

Ben Aşk İçin Ölürüm Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz *** Sevmeden yaşanılmaz Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm *** Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir *** En güzel şey sevmektir Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm

Benim Hayatım Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım *** Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım *** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? *** Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Maziyi ararım, böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım

Derdimi Kimlere Desem Derdimi Kimlere Desem Başım Alıp Nere Gitsem Bu Dert Beni Öldürecek Candan Mi Yardan Mi Geçsem Bu Aşk Beni Öldürecek Candan Mi Yardan Mi Geçsem *** Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum Billahi çok Seviyorum Vallahi Ben Ölüyorum *** Dinleyin Beni Ey Dağlar Ses Verin Bu Yaralıya Duyan Yanar Gören Ağlar Böyle Bahtı Karalıya Duyan Yanar Gören Ağlar Böyle Bir Bahtı Karalıya *** Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum Billahi Çok Seviyorum Vallahi Ben Ölüyorum

Gözlerim Yaşlı hüsnün senin ey dilber-i nadide kamer mi huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi aman aman adıya kurban *** gördükçe seni tazelenir sanki hayatım sensiz bana bu can-ı cihan zerre değer mi aman aman adıya kurban *** nergiz mi acep fidelerin gül mü yanağın peymane-i kudret mi lebin şir û şeker mi aman aman adıya kurban

Sarışınsın Sarışınsın, sarısın, güzel Sen bir selvi dalısın, güzel Sen bir selvi dalısın *** Sana çirkin demişler, güzel, Allah Sana çirkin demişler, güzel Sen gönlümün malısın, güzel Sen gönlümün malısın *** Sarışınsın, sarısın, güzel Sen bir selvi dalısın, güzel Sen bir selvi dalısın *** Sana çirkin demişler, güzel Sana çirkin demişler, güzel Sen gönlümün malısın, güzel Sen gönlümün malısın *** Dama çıkma üşürsün, güzel Güzellikte menşursun, güzel Güzellikte menşursun *** Güzellik başa bela, güzel Güzellik başa bela, güzel Alemle konuşursun, güzel Alemle konuşursun