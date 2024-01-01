Ben Aşk İçin Ölürüm Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Ben Aşk İçin Ölürüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Ben Aşk İçin Ölürüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Aşk İçin Ölürüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Ben Aşk İçin Ölürüm
-
Son sözümü söylemedim
Dinle beni dur gitmeden
Sana bir dost nasihati
Vereceğim al gitmeden
Sana bir dost nasihati
Vereceğim al gitmeden
***
Karanlıklar yolu olur
Bu ayrılık senin için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
***
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
***
Sana böyle benim gibi
Nasihat da veren olmaz
Sana böyle bir dost gibi
Nasihat da veren olmaz
***
Bir bakarsın geçmiş yıllar
Tekrar başa dönüş olmaz
Herkes güler geçer sana
Benim gibi yanan olmaz
Herkes güler geçer sana
Benim gibi yanan olmaz
***
Karanlıklar yolu olur
Bu ayrılık senin için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
***
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
***
Sana böyle benim gibi
Nasihat da veren olmaz
Sana böyle bir dost gibi
Nasihat da veren olmaz
-
Sevmeyi bilir misin
Bir ömür sever misin
Aşkıma ölür müsün
Ben aşk için ölürüm
***
Sevmeyi bilir misin
Bir ömür sever misin
Aşkıma ölür müsün
Ben aşk için ölürüm
***
Gül olmadan diken olmaz
Sen olmadan sevgi olmaz
Gül olmadan diken olmaz
Sen olmadan sevgi olmaz
***
Sevmeden yaşanılmaz
Ben aşk için ölürüm
Ben aşk için ölürüm
***
Sevmek bir ibadettir
Tanrı'dan emanettir
Sevmek bir ibadettir
Tanrı'dan emanettir
***
En güzel şey sevmektir
Ben aşk için ölürüm
Ben aşk için ölürüm
-
-
-
Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Bir meçhule döndü benim hayatım
***
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
***
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım?
Nerede bitecek benim hayatım?
***
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Maziyi ararım, böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım
-
Derdimi Kimlere Desem
Başım Alıp Nere Gitsem
Bu Dert Beni Öldürecek
Candan Mi Yardan Mi Geçsem
Bu Aşk Beni Öldürecek
Candan Mi Yardan Mi Geçsem
***
Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum
Billahi çok Seviyorum
Vallahi Ben Ölüyorum
***
Dinleyin Beni Ey Dağlar
Ses Verin Bu Yaralıya
Duyan Yanar Gören Ağlar
Böyle Bahtı Karalıya
Duyan Yanar Gören Ağlar
Böyle Bir Bahtı Karalıya
***
Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum
Billahi Çok Seviyorum
Vallahi Ben Ölüyorum
-
hüsnün senin ey dilber-i nadide kamer mi
huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi aman aman adıya kurban
***
gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
sensiz bana bu can-ı cihan zerre değer mi aman aman adıya kurban
***
nergiz mi acep fidelerin gül mü yanağın
peymane-i kudret mi lebin şir û şeker mi aman aman adıya kurban
-
Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel, Allah
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Dama çıkma üşürsün, güzel
Güzellikte menşursun, güzel
Güzellikte menşursun
***
Güzellik başa bela, güzel
Güzellik başa bela, güzel
Alemle konuşursun, güzel
Alemle konuşursun
-
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
***
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin aşkımızdan
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin aşkımızdan
***
Yıkılasın demem sana sana
Yıkılma ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler neler
Bir düş ki sen de göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbin tapar gibi sevsin
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbin tapar gibi sevsin
***
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin gülmeyesin
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin gülmeyesin
***
Köşe bucak aramayı
Bir ümide sarılmayı
Öğren aşkla vurulmayı
Öğren ki zormuş diyesin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada