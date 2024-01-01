İbrahim Tatlıses

-
Gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Ah, gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm, ah
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
-
Bir telgraf çekmişsin
Geçmiş olsun diyorsun
Çocuk gibi sevindim
Suçum yok biliyorsun
Çocuk gibi sevindim
Suçum yok biliyorsun
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Çöktüm duvar dibinde
Yaş birikti gözümde
İnan feryat ederdi
Kim olsaydı yerimde
İnan feryat ederdi
Kim olsaydı yerimde
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Battı güneş karanlık
Sardı beni yalnızlık
Kırma ümitlerini
Yarınımız aydınlık
Kırma ümitlerini
Yarınımız aydınlık
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Kara zindan, kara zindan
Evimden ayırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
Kara zindan, kara zindan
Eşimden ayırdın
-
Görme diyorsun beni görmesem yaşayamam
Görme diyorsun beni görmesem yaşayamam
Sevme diyorsun beni sevmesem yaşayamam
Sevme diyorsun beni sevmesem yaşayamam
***
Kafama taktım seni mecnun eyledin beni
Kafama taktım seni mecnun eyledin beni
Gördüğüm günden beri gördüğüm günden beri
Kafama taktım seni kafama taktım seni
***
Kırma ümitlerimi yıkma hayallerimi
Kırma ümitlerimi yıkma hayallerimi
Sana sensiz yapamam ne olur anla beni
Sana sensiz yapamam ne olur anla beni
***
Kafama taktım seni mecnun eyledin beni
Kafama taktım seni mecnun eyledin beni
Gördüğüm günden beri gördüğüm günden beri
Kafama taktım seni kafama taktım seni
-
Avuç açtım aşk dilendim, sevgimi fark ettin mi?
Sana kul köle bendim, kıymetimi bildin mi?
Etme bulma dünyasıdır, nasıl, yola geldin mi?
Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha
(Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha)
***
Sen Leylaydın ben de Mecnun, çölde susuz kaldın mı?
Sen Şirindin ben de Ferhat, dağ delip dolandın mı?
Sen Aslıydın ben de Kerem, benim gibi yandın mı?
Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha
Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha
-
Gözünü sevdiğim dilber
Hâlinden haberin var mı?
İbrişim kuşak çözülmüş
Belinden haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
***
Gözünü sevdiğim dilber
Şaşarım, haberin var mı?
Senin aşkınla doluyum
Taşarım, haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
-
Çok çileler çektim eşi bulunmaz
Hep içime attım sesim duyulmaz
Çok çileler çektim eşi bulunmaz
Hep içime attım sesim duyulmaz
***
Bana acıyana kalbim doğrulmaz
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Bana acıyana kalbim doğrulmaz
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
***
Hep yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
Hep yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
***
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
***
Ben ne divaneyim nede deliyim
Ben ne bir berduşum ne serseriyim
Ben ne divaneyim nede deliyim
Ben ne bir berduşum ne serseriyim
***
Yüce tanrımızın bir eseriyim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Yüce tanrımızın bir eseriyim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
***
Hep yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
Ben yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
***
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
-
Ben insan değil miyim?
(Ben insan değil miyim?)
Ben kulun değil miyim?
(Ben kulun değil miyim?)
Tanrım, dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin, derman arattın
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim?
Şu yalancı dünyada
Yüce adâlet böyle olur mu?
Tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Ben de gülmek isterim
(Ben de gülmek isterim)
Ben de sevmek isterim
(Ben de sevmek isterim)
***
Önce ne verdin, sonra ne aldın?
Onun peşinden neden ağlattın?
Beni sen kullarına
Oyuncak mı yarattın?
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim?
Şu yalancı dünyada
Yüce adâlet böyle olur mu?
Tanrı kulunu hiç unutur mu?
-
Bebeklerin bebeğidir
Çiceklerin çiçeğidir
Güzellerin güzelidir
Benim canım sevgilim
***
Güzellerin güzelidir
Benim güzel sevgilim
Ya, ya habibi
***
Bir bakar öldürür beni
Gülerken güldürür beni
Göz eder kandırır beni
Benim canım sevgilim
***
Göz eder kandırır beni
Benim canım sevgilim
Ya, ya habibi
***
Deniz deme taba benzer
Çöldeki seraba benzer
Yıllanmış-araba benzer
Benim canım sevgilim
***
Yıllanmış-araba benzer
Benim güzel sevgilim
Ya, ya habibi
-
Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Ah, ah
Aşıksın
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşk
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
-
-
Kaşların kara, gözlerin ela
Kaşların kara, gözlerin ela
Bu nasıl sevda yalancı dünya, yalancı dünya
Bu nasıl sevda yalancı dünya, yalancı dünya
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram
***
Güzelsin güzel yoktur üstüne
Güzelsin güzel yoktur üstüne
Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne
Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram
***
Saçların lüle benziyor güle
Saçların lüle benziyor güle
Düşmeden dile gel benim ile, gel benim ile
Düşmeden dile gel benim ile, gel benim ile
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran
Seni kimden soram
***
Ah, Nuranım Nuran Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram