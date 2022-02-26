Duydunuz mu Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Duydunuz mu
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Gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Ah, gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm, ah
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
***
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?