İbrahim Tatlıses

-
Elma gibi yanaklardan kiraz gibi dudaklardan
Elma gibi yanaklardan kiraz gibi dudaklardan
Geçiyorsun uzaklardan
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
***
Geçiyorsun uzaklardan geçiyorsun uzaklardan
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
***
Saçlarının tellerinden
Gerdandaki benlerinden
Saçlarının tellerinden
Gerdandaki benlerinden
Gamzelerin güllerinden
Ellere var bize yok mi?
Ellеre var bize yok mi?
Ellerе var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
***
Gerdandaki benlerinden
Gamzelerin güllerinden
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
-
Çok sevmiştim çok
Gitti artık yok
İşte bu halim
Mecburen sarhoş
***
Aaa... Atın beni denizlere
Yalan dünya size kalsın
Ayrılmam sevgilimden
Bir daha sevemem ben
***
Kolay mı kolay mı sevda bu kolay mı
Yaşandı yıllarca roman gibi
Gözlerim yollarda geçti bir gün daha
Ağlamak geliyor içimden
Aaa...Atın beni denizlere
-
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gönül acılar çeker yalnız başına
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahların kalmaz yanına
Mevlam adamı yakar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm baş üstüne
-
Sabah oldu mumları söndürdüm
Yine benim uykumu öldürdün
Yağdı yağdı üstüme hatıralar
***
Sabah oldu gözleri mavilim
Uyan artık sevgili zalimim
Seni sevdim sen bana düşman mısın?
***
Ooo, mavilim
Aşk yolum sahilim
Eşin yok cihanda
Aşığım ben sana
***
Hiç unutma arada bir hatırla
Sevişmelerimizi
Aah sevgilim
Beni sakin unutma
***
Hiç unutma arada bir hatırla
Eski resimlerime
Bak sevgilim
Beni sakin unutma
***
Sevgili zalimim gözleri mavilim
Seni sevdim sen bana düşman mısın?
-
Buralara bahar geldi
Kuru dallar yesillendi
Kalkti karlar kalmadi engel
Hayat kisacik eminem
Yarin ne olur bilemem
İnatlasma hadi bugun gel
Sigarami yaktim aklima taktim
Kurtulamazsin aklima taktim
Sigarami yaktim aklima taktim
Kurtulamazsin aklima taktim
Gelincikler kipkirmizi
Hadi askimin hirsizi
Kapidayim bekliyorum gel
Oralar burdan guzel mi
Kimse ben gibi sever mi
İnatlasma hadi hemen gel
Sigarami yaktim aklima taktim
Kurtulamazsin aklima taktim
Sigarami yaktim aklima taktim
Kurtulamazsin aklima taktim
Kurtulamazsin aklima taktim
Sigarami yaktim aklima taktim
Kurtulamazsin aklima taktim
Sigarami yaktim cakmagi caktim
Cakmagi caktim sigarami yaktim
Aklima taktim kurtulamazsin
Eminem
-
Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine
Soframda hatıralar yalnız değilim işte
Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim
Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte
***
Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine
Soframda hatıralar yalnız değilim işte
Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim
Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte
***
Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine
Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine
***
Aşkın kırar demir parmakları
Kuşlar uçar uçar hazanlara
Gücüm yetmez yetmez uzaklara
İsyan büyür büyür arzularla
-
Ne kadar mutluyuz seninle
Ne kadar mutluyuz, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon
Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon
Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon
Sensin, sen, sen
Sensin, sen, sen
(Bir-iki-üç-dört)
Ne kadar mutluyuz seninle
Ne kadar mutluyuz, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon
Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon
Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon
Sensin, sen, sen
Sensin, sen, sen
Bir-iki-üç-dört
Maşallah
Maşallah
Maşallah
Maşallah
Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon
Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon, inşallah
Sensin sen, sen
Sensin sen, sen
(Bir-iki-üç-dört)
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Hani herşeyi hisseden
Hani benim yarımdın sen
Kızıyorsam sevgimdendir
Hep sevgimden
Şimdi artık git istersen
Sigaram, içkim
Bitkinim bitkin
Kaç gündür oruçtayım
Artık ağlamam lazım
Kaç gündür habersizim
Adaletin bu mu senin
Şimdi hepten git istersen
Çok mu önemliydi sanki
Yalnızca bir öfkeydi öfke
Bırakıp gittin sen beni
Merak eden bendim seni
Halimi hiç sormadın ki
İşte sevgi işte sevda
Yağmur gibi sokaklarda
Korkuyorum bu gidişle
Sev dedin sevdim işte
İntikam ise aldın işte
Korkuyorum bu gidişle
Sonum olacaksın
Hadi canım hadi sende
Bu nasıl sevmekmiş böyle
Şimdi sensiz gecelerde
Acı veren bedenimle
İşte bir gece daha
Teslim oldum sabaha
Ne kadar daha sensiz
Şimdi burada yapayalnız
Beni kime teslim ettin
İstesem çok kısa bulurdum seni
İlk sekiz günü anlatamam
Sağa dön yatamam
Sola dön yatamam
Aklımdan seni atamam
SENİ SEVİYORUM
Bu kadar konuştuğuma göre
Çok şükür uyku var gözlerimde
İstanbulu bulutlar sarıyor
Beni sardığı gibi
İstanbul kararıyor,gönlüm gibi
Keşke burda olsaydın
Yani şımarsaydın hatta
11 gündür alargada
Ve 11 gündür hiçbir olta atmadım
Tek bir balığa
Oysa bilirsin severim tutmayı
Tuta tuta tutuldum galiba
Hani herşeyi hisseden
Hani benim yarımdın sen
Yalan söylemek neden
Kızıyorsam sevgimdendir
Hep sevgimden
Şimdi artık git istersen
Sigaram,içkim
Bitkinim bitkin
Kaç gündür oruçtayım
......ARTIK AGLAMAM LAZIM.