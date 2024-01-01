İbrahim Tatlıses

Elleri Pamuk Saçları Sarı Elleri pamuk saçları sarı Gözleri mahmur yanağı elma Dudağı kiraz dişleri sedef Gerdanı beyaz öpeydim biraz Canım siye kurban *** Hayreddin ağa amanın aman Güzelim aman dilberim aman Meyhoşum aman sekranım aman Serhoşum aman anteplim aman Urfalım aman yoluna kurban Ben sana hayran

Arap Saçı Bir derdim var dinleyin ey gökteki yıldızlar Beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar Aşk aşk aşk yüzünden ızdıraba kul oldum Ömrüm böyle tükendi ne kadar zalim yıllar *** Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arapsaçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı *** Sen gittin saçlarıma erimez karlar yağdı Mevsimlerin tadı yok baharım sende kaldı Ansızın gidiverdin haber bile vermedin Hem kendin harap oldun hem beni benden ettin Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arap saçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı

Estarabim Çok memleketler gezdim Neler gördüm, görmedim Çok memleketler gezdim Neler gördüm, görmedim *** Şu kocaman dünyada Senin gibi görmedim Şu kocaman dünyada Senin gibi görmedim *** Böyle bir yar istemem İstesem de istemem Böyle bir yar istemem İstesem de istemem *** Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim (A ho, a ho, a ho, a ho, a ho) *** Ateş olmayan yerde Duman tütmezmiş derler Ateş olmayan yerde Duman tütmezmiş derler *** Zaman zaman halini Bir görseler gülerler Zaman zaman halini Bir görseler gülerler *** Böyle bir yar istemem İstesem de istemem Böyle bir yar istemem İstesem de istemem *** Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem Güller bitti dilimde Nasıl diyeyim bilmem *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim (A ho, a ho, a ho, a ho, a ho) *** Böyle bir yar istemem İstesem de istemem Böyle bir yar istemem İstesem de istemem *** Güller bitti dilimde Güller bitti dilimde *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim *** Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim Estarabim, estarabim Sağdan, soldan estarabim

Fesuphanallah Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah Biri biterken öbürü de başlar vermesin allah Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım allah Yok mu çaresi dostlar fesupanallah *** Alemin keyfi yerinde yine maşallah Bize de bir gün kader güler güler inşallah Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım allah Yok mu çaresi dostlar fesupanallah

Sevince Sevince, sevince *** Sevince durma durma koş ardından Zaman yoktur git aşkı iste ondan Sevince tüm insanlar bir başka Durma dostum sen de yer ver aşka *** Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan Aşık oldum galiba yavaştan Ooo sevince Ooo sevince *** Öyle bir yol tutmuşum ki sorma İnandım ki sevince vardır dünya Sevincedir günlerin bir başka Durma dostum sen de yer ver aşka *** Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan Aşık oldum galiba yavaştan Ooo sevince Ooo sevince￼ *** Ooo Olacak mıydım ben bu halde? Olacak mıydım ben bu halde? Sevince tüm insanlar bir başka Durma dostum sen de yer ver aşka *** Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan Eriyorum galiba yavaştan Ooo sevince Ooo sevince Ooo sevince

Yalnızlar Rıhtımı Bir ben miyim perişan? Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Dalgalar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular? Uçup gitti martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Dalgalar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında