Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünden Esintiler-1 (Şaşkın) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Dünden Esintiler-1 (Şaşkın)
-
Elleri pamuk saçları sarı
Gözleri mahmur yanağı elma
Dudağı kiraz dişleri sedef
Gerdanı beyaz öpeydim biraz
Canım siye kurban
***
Hayreddin ağa amanın aman
Güzelim aman dilberim aman
Meyhoşum aman sekranım aman
Serhoşum aman anteplim aman
Urfalım aman yoluna kurban
Ben sana hayran
-
Bir derdim var dinleyin ey gökteki yıldızlar
Beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar
Aşk aşk aşk yüzünden ızdıraba kul oldum
Ömrüm böyle tükendi ne kadar zalim yıllar
***
Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor
Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor
Of aşk yüzünden
***
Arapsaçına döndüm
Çöz beni arap saçı
Çivi çiviyi söker
Budur bunun ilacı
Budur bunun ilacı
***
Sen gittin saçlarıma erimez karlar yağdı
Mevsimlerin tadı yok baharım sende kaldı
Ansızın gidiverdin haber bile vermedin
Hem kendin harap oldun hem beni benden ettin
Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor
Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor
Of aşk yüzünden
***
Arap saçına döndüm
Çöz beni arap saçı
Çivi çiviyi söker
Budur bunun ilacı
Budur bunun ilacı
-
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
***
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
***
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
***
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
***
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
***
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
***
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
***
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
***
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
***
Güller bitti dilimde
Güller bitti dilimde
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
***
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
-
Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar vermesin allah
Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım allah
Yok mu çaresi dostlar fesupanallah
***
Alemin keyfi yerinde yine maşallah
Bize de bir gün kader güler güler inşallah
Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım allah
Yok mu çaresi dostlar fesupanallah
-
Sevince, sevince
***
Sevince durma durma koş ardından
Zaman yoktur git aşkı iste ondan
Sevince tüm insanlar bir başka
Durma dostum sen de yer ver aşka
***
Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan
Aşık oldum galiba yavaştan
Ooo sevince
Ooo sevince
***
Öyle bir yol tutmuşum ki sorma
İnandım ki sevince vardır dünya
Sevincedir günlerin bir başka
Durma dostum sen de yer ver aşka
***
Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan
Aşık oldum galiba yavaştan
Ooo sevince
Ooo sevince￼
***
Ooo
Olacak mıydım ben bu halde?
Olacak mıydım ben bu halde?
Sevince tüm insanlar bir başka
Durma dostum sen de yer ver aşka
***
Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan
Eriyorum galiba yavaştan
Ooo sevince
Ooo sevince
Ooo sevince
-
Bir ben miyim perişan?
Gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular?
Uçup gitti martılar
Geceler ben ve deniz
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
-
Aşk şarabı içmesi hoştur şaşkın
Şarap peşinden koşmak boştur şaşkın
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Şaşkın sana ne dedim sen ne yaptın
Dün gece gördüm seni ters yola saptın
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Sana başka sözüm yok bu alem içinde
Bir alemsin şaşkın sen alem içinde
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
-
-
-
-
-