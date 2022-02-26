İbrahim Tatlıses

Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle *** Felek benim yazımı, kışa çevirdi Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum *** Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum *** Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler Neden içtiğimi bende? bilemiyorum Neden içtiğimi bende? bilemiyorum *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum