Eşik Taşı Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Eşik Taşı
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Aman oturmuş da eşik taşına
Aman oturmuş da eşik taşına
Gelene geçene derdini der
Gelene geçene derdini der
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Hele bakın gözlerinin yaşına
Hele bakın gözlerinin yaşına
Dolu değil yağmur değil sel gider
Dolu değil yağmur değil sel gider
Garibeeeee ...
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Ay, Aman garibim garibim garibim
Aman garibim garibim garibim
Alın götürün Lokman'a, tabibe
Alın götürün Lokman'a, tabibe
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Lokman, tabip dermanını vermezse
Lokman, tabip dermanını vermezse
Sarın kefenine koyun kabire
Sarın kefenine koyun kabire
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Aman oturmuş da mezar taşına
Aman oturmuş da mezar taşına
Kendin ölü sayıp adın yazıyor
Kendin ölü sayıp adın yazıyor
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Hele bakın şu feleğin işine
Hele bakın şu feleğin işine
Kazma iyle mezarını kaziyor
Kazma kurek mezarını kaziyor
Garibeee eee ...
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Aman garibim garibim garibe
Aman garibim garibim garibe
Alın götürün Lokman'a, tabibe
Alın götürün Lokman'a, tabibe
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Lokman, tabip dermanını vermezse
Lokman, tabip dermanını vermezse
Ah... Sarın kefenine koyun kabire
Sarın kefenine koyun kabire