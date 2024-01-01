İbrahim Tatlıses

Evlerinin Önü Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor *** Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yâr senden Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yâr senden *** Aman bir bahçeye giremezsen Durup seyran, durup seyran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme Aman bir binayı yapamazsan Yıkıp viran, yıkıp viran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme *** Aman bir güzeli sevip de alamazsan, alamazsan İsmini âleme rüsva eyleme, eyleme, eyleme, eyleme Aman aman, aman, aman, aman eyleme *** Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek *** Her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de ayrılamam yâr senden Her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de ayrılamam yâr senden

Leylim Ley Döndüm daldan kopan kuru yaprağa Leylim ley Seher yeli dağıt beni kır beni Leylim ley Götür tozlarımı burdan uzağa Leylim ley Yarın çıplak ayağına sür beni Leylim ley *** Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley *** Ayın şavkı vurur sazım üstüne Leylim ley Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Leylim ley Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Leylim ley Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Leylim ley *** Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley *** Yedi yıldır uğramadım yurduma Leylim ley Dert ortağı aramadım derdime Leylim ley Geleceksen bir gün düşüp ardıma Leylim ley Kula değil yüreğine sor beni Leylim ley *** Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley *** Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley *** Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley *** Leylim ley Leylim ley

Mavi Mavi Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım Mutluluğu ararken Birden ona rastladım *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari

Gel De Yaşa Dokunmayın, dostlarım Zaten bittim derdimden Bütün dünyam yıkıldı Bir sevgili yüzünden *** Hiç aklıma gelmeyen Eyvah, başıma geldi Terk edildim dostlarım Canımdan çok severken *** Gel de yaşa dünyada Böyle insanlar varken Tertemiz sevgimizi Çalıp satanlar varken *** Gel de yaşa, gel de yaşa Gel de yaşa dünyada Gel de yaşa, gel de yaşa Gel de yaşa dünyada *** Ağlamayın, gözlerim Bilseydim sever miydim? Bir vefasız uğruna Her gece içer miydim? *** Daha gençlik çağımda Muradıma ermeden Bile bile kendimi Böyle mahveder miydim? *** Gel de yaşa dünyada Böyle insanlar varken Tertemiz sevgimizi Çalıp satanlar varken Gel de yaşa, gel de yaşa Gel de yaşa dünyada *** Gel de yaşa, gel de yaşa Gel de yaşa dünyada Gel de yaşa, gel de yaşa Gel de yaşa dünyada Gel de yaşa, gel de yaşa

Bırak Gitsin Söyleyin ne verdi dertlerden başka İstemem gelmesin aşkımız bitsin Onunla küstüm ben hayata aşka Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Bir kere insanın şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet bilecek Bu dünya o yokken elbet dönecek Bırakın bırakın bırakın gitsin Bırakın bu sevda burada bitsin Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Sevilmek çok ona sevip de görsün Kapansın kapılar geriye dönsün Onunda gün gelip umudu sönsün Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Bir kere insanın şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet bilecek Bu dünya o yokken elbet dönecek Bırakın bırakın bırakın gitsin Bırakın bu sevda burada bitsin Bırakın bırakın bırakın gitsin

Aşk Kalbinde Yer Almış Bahçada güller açmış Gidek havuz başına İnsaf merhamet eyle Bak gözümün yaşına *** İnsaf merhamet eyle Bak gözümün yaşına *** Di gel agam di gel paşam Yeter aglatma beni Di gel canım di gel malım Yeter yaktırdi beni *** Di gel malım di gel canım Yeter yaktırdi beni *** Aşk kalbimde yer almış Atma bana bu daşı Siyah zülfün tel tel olmuş Dökme rüzgara karşı *** Siyah zülfün tel tel olmuş Dökme rüzgara karşı *** Di gel agam di gel paşam Yeter aglatma beni Di gel canım di gel malım Yakdi yandırdi beni *** Di gel malım di gel canım Yakdi yandırdi beni

Eli Develi Aman garşıdan gelir de eli develi Aman sevdigim puşu bağlamış da taman gözü sürmeli Valla sen gelin oldun olalı da zalımın gızı gene burnun havalı Taman sen gız idin de gene seni seven ben oldum ben oldum Taman sen gız idin de gene seni seven ben oldum Ben oldum zalım ben oldum ben oldum ben oldum