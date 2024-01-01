Evlerinin Önü Boyalı Direk Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Evlerinin Önü Boyalı Direk
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Evlerinde lambaları yanıyor
Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor
Evlerinde lambaları yanıyor
Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor
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Beni gören deli olmuş sanıyor
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
Beni gören deli olmuş sanıyor
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
***
Aman bir bahçeye giremezsen
Durup seyran, durup seyran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme
Aman bir binayı yapamazsan
Yıkıp viran, yıkıp viran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme
***
Aman bir güzeli sevip de alamazsan, alamazsan
İsmini âleme rüsva eyleme, eyleme, eyleme, eyleme
Aman aman, aman, aman, aman eyleme
***
Evlerinin önü boyalı direk
Yerden yere vurdun sen beni felek
Evlerinin önü boyalı direk
Yerden yere vurdun sen beni felek
***
Her acıya dayanamaz bu yürek
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
Her acıya dayanamaz bu yürek
Ölürüm de ayrılamam yâr senden