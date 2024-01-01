İbrahim Tatlıses

Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor *** Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yâr senden Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yâr senden *** Aman bir bahçeye giremezsen Durup seyran, durup seyran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme Aman bir binayı yapamazsan Yıkıp viran, yıkıp viran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme *** Aman bir güzeli sevip de alamazsan, alamazsan İsmini âleme rüsva eyleme, eyleme, eyleme, eyleme Aman aman, aman, aman, aman eyleme *** Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek *** Her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de ayrılamam yâr senden Her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de ayrılamam yâr senden