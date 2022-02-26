İbrahim Tatlıses

Eyvah Şarkı Sözleri
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Benim bu sevdada ne işim vardı?
Kalbimi eline vermeyecektim
Benim bu sevdada ne işim vardı?
Kalbimi eline vermeyecektim
***
Yansam da, ölsem de aşkımla seni
(Seni seviyorum demeyecektim)
(Demeyecektim, demeyecektim)
***
Eyvah, yine ayrılık göründü
Eyvah, kalbim yerinden söküldü
Eyvah, ey benim garip gönlüm
Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü
Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah
***
ey benim garip gönlüm
Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü
Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah
***
Gölgemi dünyama yasaklasaydım
Keşke bu sevgimi hep saklasaydım
Gölgemi dünyama yasaklasaydım
Keşke bu sevgimi hep saklasaydım
***
Kalbimi elimde bıçaklasaydım
(Belki böyle acı çekmeyecektim)
(Çekmeyecektim, çekmeyecektim)
***
Eyvah, yine ayrılık göründü
Eyvah, kalbim yerinden söküldü
Eyvah, ey benim garip gönlüm
Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü
Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah
***
ey benim garip gönlüm, ey benim dertli başım