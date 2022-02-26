İbrahim Tatlıses

Benim bu sevdada ne işim vardı? Kalbimi eline vermeyecektim Benim bu sevdada ne işim vardı? Kalbimi eline vermeyecektim *** Yansam da, ölsem de aşkımla seni (Seni seviyorum demeyecektim) (Demeyecektim, demeyecektim) *** Eyvah, yine ayrılık göründü Eyvah, kalbim yerinden söküldü Eyvah, ey benim garip gönlüm Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah *** ey benim garip gönlüm Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah *** Gölgemi dünyama yasaklasaydım Keşke bu sevgimi hep saklasaydım Gölgemi dünyama yasaklasaydım Keşke bu sevgimi hep saklasaydım *** Kalbimi elimde bıçaklasaydım (Belki böyle acı çekmeyecektim) (Çekmeyecektim, çekmeyecektim) *** Eyvah, yine ayrılık göründü Eyvah, kalbim yerinden söküldü Eyvah, ey benim garip gönlüm Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah *** ey benim garip gönlüm, ey benim dertli başım