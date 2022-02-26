Fosforlu Cevriye'm Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Fosforlu Cevriye'm
Tüm Şarkıları
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Karakolda ayna var ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir Cevriye'm
Sende kara sevda var morede fosforlum
Sende kara sevda var
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Gözlerinden bellidir Cevriye'm
Sende kara sevda var
Morede fosforlum
Sende kara sevda var
***
Denizlerin kumuyum, kumuyum
Balıkların puluyum
Denizlerin kumuyum, kumuyum
Balıkların puluyum
***
Aç koynunu ben geldim Cevriye'm
Bende Allah kuluyum
Morede fosforlum
Bende Allah kuluyum
***
Aç koynunu ben geldim Cevriye'm
Bende Allah kuluyum
Morede fosforlum
Bende Allah kuluyum