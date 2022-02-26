İbrahim Tatlıses

Sormayın garibem yol nerden geçer Bu garip oturmuş derdinden içer Ne gamı bellidir ne de neşesi Garibin gönlümde gör neler geçer Ne gamı bellidir ne de neşesi Garibin gönlümde gör neler geçer *** Garip, garip, garip, garip İçiyor bu garip ağlıyor bu garip Efkarından bir gün ölecek bu garip İçiyor bu garip ağlıyor bu garip Köşelerde bir gün ölecek bu garip *** İçiyor ağlıyor, gülmüyor bu garip Akan gözyaşını silmiyor bu garip Dağılmış saçları, esen rüzgarlardan Dünyası kararmış, görmüyor bu garp Dağılmış saçları, esen rüzgarlardan Dünyası kararmış, görmüyor bu garp *** Garip, garip, garip, garip İçiyor bu garip ağlıyor bu garip Efkarından bir gün ölecek bu garip İçiyor bu garip ağlıyor bu garip Efkarından bir gün ölecek bu garip İçiyor bu garip ağlıyor bu garip Köşelerde bir gün ölecek bu garip