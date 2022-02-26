İbrahim Tatlıses

Garip Şarkı Sözleri
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Sormayın garibem yol nerden geçer
Bu garip oturmuş derdinden içer
Ne gamı bellidir ne de neşesi
Garibin gönlümde gör neler geçer
Ne gamı bellidir ne de neşesi
Garibin gönlümde gör neler geçer
***
Garip, garip, garip, garip
İçiyor bu garip ağlıyor bu garip
Efkarından bir gün ölecek bu garip
İçiyor bu garip ağlıyor bu garip
Köşelerde bir gün ölecek bu garip
***
İçiyor ağlıyor, gülmüyor bu garip
Akan gözyaşını silmiyor bu garip
Dağılmış saçları, esen rüzgarlardan
Dünyası kararmış, görmüyor bu garp
Dağılmış saçları, esen rüzgarlardan
Dünyası kararmış, görmüyor bu garp
***
Garip, garip, garip, garip
İçiyor bu garip ağlıyor bu garip
Efkarından bir gün ölecek bu garip
İçiyor bu garip ağlıyor bu garip
Efkarından bir gün ölecek bu garip
İçiyor bu garip ağlıyor bu garip
Köşelerde bir gün ölecek bu garip