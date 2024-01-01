İnsanlar Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses İnsanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses İnsanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
İnsanlar
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Bak şu dünyanın türlü türlü haline
Hiç kimseler çare bulmaz ölüme, ölüme
Ne gelirse Hak'tan gelir kuluna
Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelir?
Ah, ne gelirse Hak'tan gelir kuluna
Sabredelim gönül, elden ne gelir?
Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir, ah
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Elele dolaşırdık masallar anlatırdık
Acı tatlı her şeyi beraber paylaşırdık
şimdi ne oldu bize söyle neden ayrıldık
suçum garip olmaksa, bunu biz yaratmadık
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İnsanlar anlamak insanları tanımak
Gerçek seveni bulmak, onunla mutlu olmak
Öylesine zor ki, öylesine zor ki
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İnsanlar, İnsanlar, İnsanlar
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(Ölmeyi Tanrıya, Yaşamayı Sana
Ağlamayı Kadere, Gülmeyi Sana
Sevmeyi Kalbime, Sevilmeyi Sana Sana Borçluyum)
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Gözüm görmez hiç bir şeyi
Ne kederi ne neşeyi
Gözüm görmez hiç bir şeyi
Ne kederi ne neşeyi
***
Bana yükledin çileyi
Ey sevgilim bile bile
Yükledin bana çileyi
Ey sevgilim bile bile
***
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
***
Çekilir mi böyle çile
Ey sevgili bile bile
Çekilir mi böyle çile
Ey sevgili bile bile
***
Vurdun başımı taşlara
Bak gözümdeki yaşlara
Vurdun başımı taşlara
Bak gözümdeki yaşlara
***
Döndüm yuvasız kuşlara
Ey sevgili bile bile
Döndüm yuvasız kuşlara
Ey sevgili bile bile
***
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
***
Çekilmez ki böyle çile
Ey sevgili bile bile
Çekilmez ki böyle çile
Ey sevgili bile bile
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Ben ne biçim serseriyim, ben ne biçim serseriyim
Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim
Gece sarhoş gündüz sarhoş, gece sarhoş gündüz sarhoş
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
***
İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
***
Aramıza neden girdi, aramıza neden girdi
Uğursuz o kara kedi, uğursuz o kara kedi
Yar eliyle bade verdi, yar eliyle bade verdi
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
***
İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
-
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Kızlar hel hele ses
Bize verir heves
Kızlar hel hele ses
Bize verir heves
***
Gelinle güvey gelsin
Koyak altın kafese
Gelinle güvey gelsin
Koyak altın kafese
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Gül açtı bağlar bögün
Yeşillendi dağlar bögün
Gül açtı bağlar bögün
Yeşillendi dağlar bögün
***
Keyf sefayla kavuştu
Şenlendi dağlar bögün
Keyf sefayla kavuşti
Şenlendi dağlar bögün
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Açılsın bugün güller
Söylensin hep bülbüller
Açılsın bugün güller
Söylensin hep bülbüller
***
Kavuşmak şarkısını
Desin sevdalı diller
Kavuşmak şarkısını
Desin sevdalı diller
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
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Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
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Kızlar ele ele verin toydi
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