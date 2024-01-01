İbrahim Tatlıses

Gazel Bak şu dünyanın türlü türlü haline Hiç kimseler çare bulmaz ölüme, ölüme Ne gelirse Hak'tan gelir kuluna Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelir? Ah, ne gelirse Hak'tan gelir kuluna Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir, ah

İnsanlar Elele dolaşırdık masallar anlatırdık Acı tatlı her şeyi beraber paylaşırdık şimdi ne oldu bize söyle neden ayrıldık suçum garip olmaksa, bunu biz yaratmadık *** İnsanlar anlamak insanları tanımak Gerçek seveni bulmak, onunla mutlu olmak Öylesine zor ki, öylesine zor ki *** İnsanlar, İnsanlar, İnsanlar *** (Ölmeyi Tanrıya, Yaşamayı Sana Ağlamayı Kadere, Gülmeyi Sana Sevmeyi Kalbime, Sevilmeyi Sana Sana Borçluyum)

Bile Bile Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi *** Bana yükledin çileyi Ey sevgilim bile bile Yükledin bana çileyi Ey sevgilim bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile *** Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara *** Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile

Ben Ne Biçim Serseriyim Ben ne biçim serseriyim, ben ne biçim serseriyim Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim Gece sarhoş gündüz sarhoş, gece sarhoş gündüz sarhoş İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim *** İster affet ister öldür, ister affet ister öldür İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür *** Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim *** Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim *** Aramıza neden girdi, aramıza neden girdi Uğursuz o kara kedi, uğursuz o kara kedi Yar eliyle bade verdi, yar eliyle bade verdi İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim *** İster affet ister öldür, ister affet ister öldür İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim *** Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim