İbrahim Tatlıses

Gazel Şarkı Sözleri
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Bak şu dünyanın türlü türlü haline
Hiç kimseler çare bulmaz ölüme, ölüme
Ne gelirse Hak'tan gelir kuluna
Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelir?
Ah, ne gelirse Hak'tan gelir kuluna
Sabredelim gönül, elden ne gelir?
Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir, ah