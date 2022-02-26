İbrahim Tatlıses

Şafak söktü yoksun hala Ağlarım ben yana yana Feryadım vardı dağlara Bitmez tükenmez yollara *** Uçuşan o martılara Gözü yaşlı analara O dağlara o taşlara hey *** Dayanamam inanamam O sevdiğim sen olaman Yüreğime hançer vurdun Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey *** Esti rüzgar kor götürdü Kalbe geldi küle döndü Yine bana hasret düştü Neyleyim ben sensiz gülü *** Çıktım dağlara, dağlara Yürüdüğün o yollara Bastığın o topraklara hey *** Dayanamam inanamam O sevdiğim sen olaman Yüreğime hançer vurdun Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey