Gel Canım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Gel Canım
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Şafak söktü yoksun hala
Ağlarım ben yana yana
Feryadım vardı dağlara
Bitmez tükenmez yollara
***
Uçuşan o martılara
Gözü yaşlı analara
O dağlara o taşlara hey
***
Dayanamam inanamam
O sevdiğim sen olaman
Yüreğime hançer vurdun
Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
***
Esti rüzgar kor götürdü
Kalbe geldi küle döndü
Yine bana hasret düştü
Neyleyim ben sensiz gülü
***
Çıktım dağlara, dağlara
Yürüdüğün o yollara
Bastığın o topraklara hey
***
Dayanamam inanamam
O sevdiğim sen olaman
Yüreğime hançer vurdun
Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey