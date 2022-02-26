Gördükçe Seni Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Gördükçe Seni
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hüsnün senin ey dilber-i nadide kamer mi
huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi aman aman adıya kurban
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gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
sensiz bana bu can-ı cihan zerre değer mi aman aman adıya kurban
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nergiz mi acep fidelerin gül mü yanağın
peymane-i kudret mi lebin şir û şeker mi aman aman adıya kurban