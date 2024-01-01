İbrahim Tatlıses

Gülmemiz Gerek Ne yapalım demekle olmuyor dostum Olmuyor dostum Artık çaresini bulmamız gerek Artık çaresini bulmamız gerek *** Bizi bize düşman eden ülkeyi Eden ülkeyi İçimizden çıkarıp atmamız gerek İçimizden çıkarıp atmamız gerek *** Duygumuz aynıdır inan ki dostum İnan ki dostum Katıla katıla gülmemiz gerek gülmemiz gerek Katıla katıla gülmemiz gerek *** Bitsin artık yasımız bitsin acımız Bambaşka yarınlar kurmamız gerek kurmamız gerek Bambaşka yarınlar kurmamız gerek *** Bize bizden başkası dost olmaz dostum Dost olmaz dostum Var olan gerçeği görmemiz gerek Var olan gerçeği görmemiz gerek

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse

12 Ay Eylül'ün sarı saçları Ekim'in inatçı hüznü Kasım yağmurlarında Öptüm mahsun yüzünü *** Kapın hep bana aralık Her ocakta sevdam tüter Şubat akşamlarında Gülüşlerin bana yeter *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Mart'ın camları buğulu Nisan'ın yüzünde bahar Gözlerin sanki bir Mayıs Benim sevdam dağlar kadar *** Haziran'ın başı döner İki gözüm iki Temmuz Ağustos'a selam çakar Beni cayır cayır yakar *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın