İbrahim Tatlıses

Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım *** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız (Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız) (Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız) *** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz gülümse biraz *** Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş *** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız (Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız) (Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız) *** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz, gülümse biraz