Gulumse Bıraz (orj) Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Gulumse Bıraz (orj)
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Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
***
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
(Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız)
(Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız)
***
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz gülümse biraz
***
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
***
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
(Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız)
(Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız)
***
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz, gülümse biraz