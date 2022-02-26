Dübeş Attım Yek Geldi Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Dübeş Attım Yek Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Dübeş Attım Yek Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dübeş Attım Yek Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Dübeş Attım Yek Geldi
-
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
***
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
(Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız)
(Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız)
***
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz gülümse biraz
***
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
***
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
(Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız)
(Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız)
***
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz, gülümse biraz
-
Dün gece neredeydin
Hoyratın beni yaktı
Ağlarım sızlarım
Sensiz ömre yanarım
***
Seherin bu vaktinde
Yar oturmuş tahtında
Neye başıma geldi
Bu cahillik vaktında
***
Ağlarım sızlarım
Sensiz ömre yanarım
***
Seher oldu vakit doldu
Bülbül güle taht oldu
Ötme bülbül el duyar
Yar gelecek vakt oldu
***
Ağlarım sızlarım
Sensiz ömre yanarım
-
-
-
-
-
-
-