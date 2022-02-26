İbrahim Tatlıses

Yıllar oldu o halim böyle Gün ola harman ola Kor olup dönmeden küle Sabır ola sarmam ola *** Nerde o pembe yarınlar Nerede o kaldırımlar İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** Ye babam ye ye kalmasın Fakir ekmekte bulmasın Dünyayı yesen doymazsın Sabır ola sarmam ola *** Cambaz olduk bak hepimiz İp üstünde kaderimiz Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola *** Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola

Yaz gününde kar geliyor Hasret bağrımı deliyor Yaz gününde kar geliyor Hasret bağrımı deliyor *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düştüm aşkın ocağına Yalnızlığın tuzağına Düştüm aşkın ocağına Yalnızlığın tuzağına *** Neler geldi bu başıma Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Neler geldi bu başıma Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Kurudu tüm göller çaylar Meyve vermez oldu bağlar Kurudu tüm göller çaylar Meyve vermez oldu bağlar *** Kâr yerine ettik zarar Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Kâr yerine ettik zarar Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene?