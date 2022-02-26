Jandarma Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Jandarma
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Yıllar oldu o halim böyle
Gün ola harman ola
Kor olup dönmeden küle
Sabır ola sarmam ola
***
Nerde o pembe yarınlar
Nerede o kaldırımlar
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
Ye babam ye ye kalmasın
Fakir ekmekte bulmasın
Dünyayı yesen doymazsın
Sabır ola sarmam ola
***
Cambaz olduk bak hepimiz
İp üstünde kaderimiz
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
***
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
-
Yaz gününde kar geliyor
Hasret bağrımı deliyor
Yaz gününde kar geliyor
Hasret bağrımı deliyor
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düştüm aşkın ocağına
Yalnızlığın tuzağına
Düştüm aşkın ocağına
Yalnızlığın tuzağına
***
Neler geldi bu başıma
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Neler geldi bu başıma
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Kurudu tüm göller çaylar
Meyve vermez oldu bağlar
Kurudu tüm göller çaylar
Meyve vermez oldu bağlar
***
Kâr yerine ettik zarar
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Kâr yerine ettik zarar
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
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Arife günüydü
Bayrama yakın bayrama yakın
Açın kefenini de yüzüne bakın
Hasan Ağam ölmüş le le le le
Le le le le ağıtlar yakın
***
Ölme benim Hasan Ağam ölme ölme
Hiç kimsem yoktur
Ardından ağlıyan yetimler çoktur oy oy oy
***
Ölme benim Hasan Ağam ölme ölme
Hiç kimsem yoktur
Ardından aglıyan yetimler çoktur oy oy oy
-
Kara köprü narlıktır le
Havar dile dile le dile le le le
Güzellik bir varlıktır le
Öldüm dile dile dile dile le le le
***
Şalaba giyinenler le
Havar dile dile dile dile le le le
Sevdiğine sadıktır le
Öldüm dile dile le dile le le
Sevdiğine sadıktır le
Öldüm dile dile le dile le le
***
Kaledibi mağara le
Havar dile dile le dile le le le
İplik sardım darağa le
Öldüm dile dile le dile le le le
***
Ben dedim "Yakın ola" le
Havar dile dile le dile le le le
Felek saldı ırağa
Öldüm dile dile le dile le le
Felek saldı ırağa
Öldüm dile dile le dile le le
***
Kaledibi xendek e lê
Rebenê dilê lê dilê lê lê
Destê min kelepçeke lê
Öldüm dile dile le dile le le
***
Dikim herim gurbetê lê
Rebenê dilê lê dilê lê lê
Mala min talan neke lê
Öldüm dile dile le dile le le
Mala min talan neke lê
Öldüm dile dile le dile le le
***
Urfalıyım ağam ben
Oğul her derde, kardeş, ortağım ben
Haber edin nazlı yarime benim
Oğul ölmemişim, kardeş, sağım ben
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