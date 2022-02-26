İbrahim Tatlıses

Rüzgarın önünde yaprak gibiyim, Sellere kapılan bir dal gibiyim, Istırapla yüklü dertli biriyim, Çileler önünde savruluyorum Yaşadıkça her gün kahroluyorum. *** Güneş Doğmayacak yaran üstüme, belki gözlerimi kapatacağım Ruhum bu dünyadan göçüp gidecek, belki son günümü yaşayacağım Belki de son günümü yaşayacağım.... *** Rüzgarın önünde yaprak gibiyim, Sellere kapılan bir dal gibiyim, Istırapla yüklü dertli biriyim, Çileler önünde savruluyorum Yaşadıkça her gün kahroluyorum *** Güneş Doğmayacak yaran üstüme, belki gözlerimi kapatacağım Ruhum bu dünyadan göçüp gidecek, belki son günümü yaşayacağım Belki de son günümü yaşayacağım....