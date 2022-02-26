Güneş Doğmayacak Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Güneş Doğmayacak
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Rüzgarın önünde yaprak gibiyim,
Sellere kapılan bir dal gibiyim,
Istırapla yüklü dertli biriyim,
Çileler önünde savruluyorum
Yaşadıkça her gün kahroluyorum.
***
Güneş Doğmayacak yaran üstüme,
belki gözlerimi kapatacağım
Ruhum bu dünyadan göçüp gidecek,
belki son günümü yaşayacağım
Belki de son günümü yaşayacağım....
***
Rüzgarın önünde yaprak gibiyim,
Sellere kapılan bir dal gibiyim,
Istırapla yüklü dertli biriyim,
Çileler önünde savruluyorum
Yaşadıkça her gün kahroluyorum
***
Güneş Doğmayacak yaran üstüme,
belki gözlerimi kapatacağım
Ruhum bu dünyadan göçüp gidecek,
belki son günümü yaşayacağım
Belki de son günümü yaşayacağım....