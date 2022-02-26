Gurbet Treni Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Gurbet Treni
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Beraber çok mutluyduk, neden ayrılık oldu?
Zalım gurbet treni seni elimden aldı
Zalım gurbet treni seni elimden aldı
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Artık sabrım kalmadı
Dön gel gurbet treni
Sevgilimden bir haber al gel gurbet treni
İçimdeki hasreti dindir gurbet treni
İçimdeki ateşi, ah, söndür gurbet treni
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Yıllar geçti aradan, haber bile salmadı
Döndü gurbet treni, yârim neden gelmedi?
Döndü gurbet treni, yârim neden gelmedi?
***
Artık sabrım kalmadı
Dön gel gurbet treni
Sevgilimden bir haber al gel gurbet treni
İçimdeki ateşi söndür gurbet treni
İçimdeki hasreti dindir gurbet treni
***
Dön gel gurbet treni, dön gel
Artık sabrım kalmadı
Al da dön gel