Hadı Hadı (rmx) Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Hadı Hadı (rmx)
Tüm Şarkıları
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Aman aman
Aman aman
Aman aman
Aman aman
Aman aman
Aman aman
Hoş geldin yar
Yüreğime, gönlüme
Hoş geldin, sefa geldin yar
***
Hoş geldin yar, yüreğime
Boş ver be!
El alem ne derse desin
Hadi hadi hadi hadi
Hadiiii...
***
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili leylim yar
***
Yüzüm güldü sayende
İçim huzurla doldu
Kaderimde yazan aşk
Sonunda beni buldu
***
Hoş geldin yar, yüreğime
E boş ver be!
El alem ne derse desin
Hadi hadi hadi hadi
Hadiiii...
***
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili leylim yar
***
Yüzüm güldü sayende
İçim huzurla doldu
Kaderimde yazan aşk
Sonunda beni buldu
***
Hoş geldin yar, yüreğime
Boş ver be!
El alem ne derse desin
Hadi hadi hadi hadi
Hadiiii...
***
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili yar
Haydi lililililili leylim yar
***
Yüzüm güldü sayende
İçim huzurla doldu
Kaderimde yazan aşk
Sonunda beni buldu
***
Hoş geldin yar, yüreğime
Boş ver be!
El alem ne derse desin
Hadi hadi hadi hadi
Hadiiii...
Hadiiii...