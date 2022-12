İbrahim Tatlıses

Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Hoş geldin yar Yüreğime, gönlüme Hoş geldin, sefa geldin yar *** Hoş geldin yar, yüreğime Boş ver be! El alem ne derse desin Hadi hadi hadi hadi Hadiiii... *** Haydi lililililili yar Haydi lililililili yar Haydi lililililili yar Haydi lililililili leylim yar *** Yüzüm güldü sayende İçim huzurla doldu Kaderimde yazan aşk Sonunda beni buldu *** Hoş geldin yar, yüreğime E boş ver be! El alem ne derse desin Hadi hadi hadi hadi Hadiiii... *** Haydi lililililili yar Haydi lililililili yar Haydi lililililili yar Haydi lililililili leylim yar *** Yüzüm güldü sayende İçim huzurla doldu Kaderimde yazan aşk Sonunda beni buldu *** Hoş geldin yar, yüreğime Boş ver be! El alem ne derse desin Hadi hadi hadi hadi Hadiiii... *** Haydi lililililili yar Haydi lililililili yar Haydi lililililili yar Haydi lililililili leylim yar *** Yüzüm güldü sayende İçim huzurla doldu Kaderimde yazan aşk Sonunda beni buldu *** Hoş geldin yar, yüreğime Boş ver be! El alem ne derse desin Hadi hadi hadi hadi Hadiiii... Hadiiii...