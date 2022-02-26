Hani Gelecektin Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Hani Gelecektin
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Buluşmaya mani mi var
Bende yürek sende ne var
Korkma ben adam yemem
Sana ihtiyacım var
***
Buluşmaya mani mi var
Bende yürek sende ne var
Korkma ben adam yemem
Ne gelen ne giden ne soran var
***
A be hanım sıkılıyor canım
Vursan akmaz bir damlacık kanım
A be hanım sıkılıyor canım
Vursan akmaz bir damlacık kanım
***
Hani gelecektin
Aşkım diyecektin
Öpüp sevecektin
Ne geldin ne gördün ne de sordun
***
Hani gelecektin
Arabım diyecektin
Öpüp sevecektin
Ne geldin ne gördün ne de sordun
***
Söyle neden gelmiyorsun
Ne haldeyim bilmiyorsun
A benim kurşun gözlüm
Beni öldürüyorsun
***
Söyle neden gelmiyorsun
Ne haldeyim bilmiyorsun
A benim kurşun gözlüm
Ha bugün ha yarın avutuyorsun
***
A be hanım sıkılıyor canım
Vursan akmaz bir damlacık kanım
A be hanım sıkılıyor canım
Vursan akmaz bir damlacık kanım
***
Hani gelecektin
Aşkım diyecektin
Öpüp sevecektin
Ne geldin ne gördün ne de sordun
***
Hani gelecektin, hani gelecektin
Arabım diyecektin, arabım diyecektin
Öpüp sevecektin, öpüp sevecektin
Ne geldin ne gördün ne de sordun
***
Hani gelecektin
Aşkım diyecektin
Öpüp sevecektin
Ne geldin ne gördün ne de sordun