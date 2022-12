İbrahim Tatlıses

Buluşmaya mani mi var Bende yürek sende ne var Korkma ben adam yemem Sana ihtiyacım var *** Buluşmaya mani mi var Bende yürek sende ne var Korkma ben adam yemem Ne gelen ne giden ne soran var *** A be hanım sıkılıyor canım Vursan akmaz bir damlacık kanım A be hanım sıkılıyor canım Vursan akmaz bir damlacık kanım *** Hani gelecektin Aşkım diyecektin Öpüp sevecektin Ne geldin ne gördün ne de sordun *** Hani gelecektin Arabım diyecektin Öpüp sevecektin Ne geldin ne gördün ne de sordun *** Söyle neden gelmiyorsun Ne haldeyim bilmiyorsun A benim kurşun gözlüm Beni öldürüyorsun *** Söyle neden gelmiyorsun Ne haldeyim bilmiyorsun A benim kurşun gözlüm Ha bugün ha yarın avutuyorsun *** A be hanım sıkılıyor canım Vursan akmaz bir damlacık kanım A be hanım sıkılıyor canım Vursan akmaz bir damlacık kanım *** Hani gelecektin Aşkım diyecektin Öpüp sevecektin Ne geldin ne gördün ne de sordun *** Hani gelecektin, hani gelecektin Arabım diyecektin, arabım diyecektin Öpüp sevecektin, öpüp sevecektin Ne geldin ne gördün ne de sordun *** Hani gelecektin Aşkım diyecektin Öpüp sevecektin Ne geldin ne gördün ne de sordun