Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram