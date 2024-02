İbrahim Tatlıses

Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram

Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende