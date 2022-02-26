Hasret Kaldım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Hasret Kaldım
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Hasret kaldım gülüşüne
O sıcacık öpüşüne
Seviyorum deyişine
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
Seviyorum deyişine
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
***
Boynu bükük duruşuna
Ardım sıra bakışına
Kollarımda yatışına
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
Kollarımda yatışına
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
***
Usul usul sokulmana
İçin için ağlamana
Canım deyip sarılmana
Hasret kaldım sevgilim
Canım deyip sarılmana
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
***
Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek
Ey benim hasret kokan sevgilim
Bu ayrılığa dayanır mı yürek?
Gel desem gelemezsin biliyorum
Ama ben seni yaşıyorum
Seninleyim ve tek