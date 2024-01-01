İbrahim Tatlıses

Hasret Kaldım Hasret kaldım gülüşüne O sıcacık öpüşüne Seviyorum deyişine Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim Seviyorum deyişine Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim *** Boynu bükük duruşuna Ardım sıra bakışına Kollarımda yatışına Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim Kollarımda yatışına Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim *** Usul usul sokulmana İçin için ağlamana Canım deyip sarılmana Hasret kaldım sevgilim Canım deyip sarılmana Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim *** Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek Ey benim hasret kokan sevgilim Bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum Ama ben seni yaşıyorum Seninleyim ve tek

Omuzumda Sevda Yükü Omuzumda sevda yükü Yollarda seni aradım Beste beste türkü türkü Tellerde seni aradım *** Girdim yeşilden sarıya Sordum ölüye diriye Çiçeği verdim ariya Ballarda seni aradım *** Bahçem çiçek bağım gazel Birleşir ebetle ezel Ayırmadım çirkin güzel Kullarda seni aradım

Nankör Kedi Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki Vurdun kapıyı gittin Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi İnsan bir şey söyler *** Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of *** Bugün yine bana bana ağlamak düşer Çıra gibi yana yana kül olmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah *** Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki Vurdun kapıyı gittin Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi İnsan bir şey söyler *** Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of *** Bugün yine bana bana ağlamak düşer Çıra gibi yana yana kül olmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah *** Boş ver be gitsin Allah büyük Her acının bir ahı vardır Bir of çekersin biter her şey of of of of *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah-

Kurban Olduğum Nere baksam gözlerim seni arıyor Çapkın edasına kurban olduğum Çapkın edasına kurban olduğum Duydum sen birine sevdalanmışşın O seven gönlüne kurban olduğum Duydum sen birine sevdalanmışşın *** O seven gönlüne kurban olduğum Hasretinle inan döndüm deliye Bu gözyaşı bana senden hediye Bu gözyaşı bana senden hediye Yeminler etmiştin ayrılmam diye Yalan yeminine kurban olduğum Yeminler etmiştin ayrılmam diye Yalan yeminine kurban olduğum *** Mevlam kara yazmış alın yazımı Aşkınla çalarım dertli sazımı Aşkınla çalarım dertli sazımı Her zaman çekerim bebek senin nazını O tatlı nazına kurban olduğum Her zaman çekerim senin nazını O tatlı nazına kurban olduğum *** Kurban olduğum kurban olduğum Seni yaradana kurban olduğum

Haydi Söyle Seni gördüğüm zaman Dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman Güller elimde kurur *** Seni gördüğüm zaman Hayat sanki son bulur Gözlerine bakınca Dünyalar benim olur *** Susma, gönlüm, sen söyle Haydi, gönlüm, sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi (Haydi söyle) *** Seni gördüğüm zaman Beni bir ateş sarar Seni gördüğüm zaman Yanar yüreğim, yanar *** Seni gördüğüm zaman Canlanır tüm anılar Seni gördüğüm zaman Durur bütün zamanlar *** Susma, gönlüm, sen söyle Haydi, gönlüm, sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi (Haydi söyle) *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi Haydi söyle...

Maraş Maraş Maraş Maraş'ta derler Bu nasıl Maraş bu nasıl Maraş Al kızıl kan içinde can veren kardeş *** Kardeş kalk gidelim yoldaş kal gidelim Bizim iller kırçıllıdır geçilmez yollar Çamur kurusunda gidelim burdan gidelim *** Ufak taşınan bina yapılmaz Valla bir ben ölmeyinen Maraş yıkılmaz Kardeş kalk gidelim yoldaş kal gidelim *** Yollar çamur kurusun da gidelim Lale sümbül büyüsünde gidelim Kardeş gidelim ay ay