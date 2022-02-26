İbrahim Tatlıses

Seni gördüğüm zaman Dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman Güller elimde kurur *** Seni gördüğüm zaman Hayat sanki son bulur Gözlerine bakınca Dünyalar benim olur *** Susma, gönlüm, sen söyle Haydi, gönlüm, sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi (Haydi söyle) *** Seni gördüğüm zaman Beni bir ateş sarar Seni gördüğüm zaman Yanar yüreğim, yanar *** Seni gördüğüm zaman Canlanır tüm anılar Seni gördüğüm zaman Durur bütün zamanlar *** Susma, gönlüm, sen söyle Haydi, gönlüm, sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi (Haydi söyle) *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi Haydi söyle...