Haydi Söyle Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Haydi Söyle
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Seni gördüğüm zaman
Dilim neden tutulur?
Seni gördüğüm zaman
Güller elimde kurur
***
Seni gördüğüm zaman
Hayat sanki son bulur
Gözlerine bakınca
Dünyalar benim olur
***
Susma, gönlüm, sen söyle
Haydi, gönlüm, sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
***
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
***
onu nasıl sevdiğimi
(Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü
(Haydi söyle) uykusuz gecelerimi
(Haydi söyle)
***
Seni gördüğüm zaman
Beni bir ateş sarar
Seni gördüğüm zaman
Yanar yüreğim, yanar
***
Seni gördüğüm zaman
Canlanır tüm anılar
Seni gördüğüm zaman
Durur bütün zamanlar
***
Susma, gönlüm, sen söyle
Haydi, gönlüm, sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
***
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
***
onu nasıl sevdiğimi
(Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü
(Haydi söyle) uykusuz gecelerimi
(Haydi söyle)
***
onu nasıl sevdiğimi
(Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü
(Haydi söyle) uykusuz gecelerimi
Haydi söyle...