İbrahim Tatlıses

Her demet, her demet zalım felek sineme dokunma benim Ah her demet, ah her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim Her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim *** Ah aman ah aman aman aman aman aman aman amma zalım bir zaman Ah gider o yara habar, ah gider o yara habar Yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli *** Tenha gecelerde beni eyler mi teselli Baykuş sesini, baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem Tenha gecelerde beni eyler mi, teselli baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem

Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım *** Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım