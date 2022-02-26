İbrahim Tatlıses

Her demet, her demet zalım felek sineme dokunma benim Ah her demet, ah her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim Her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim *** Ah aman ah aman aman aman aman aman aman amma zalım bir zaman Ah gider o yara habar, ah gider o yara habar Yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli *** Tenha gecelerde beni eyler mi teselli Baykuş sesini, baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem Tenha gecelerde beni eyler mi, teselli baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem