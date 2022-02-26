Her Demet Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Her Demet
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Her demet, her demet zalım felek sineme dokunma benim
Ah her demet, ah her demet zalım felek sineme dokunma benim
Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim
Her demet zalım felek sineme dokunma benim
Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim
***
Ah aman ah aman aman aman aman aman aman amma zalım bir zaman
Ah gider o yara habar, ah gider o yara habar
Yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman
Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli
***
Tenha gecelerde beni eyler mi teselli
Baykuş sesini, baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem
Tenha gecelerde beni eyler mi, teselli baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem