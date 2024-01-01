İbrahim Tatlıses

-
Hiç kimseye sözüm yok
Ne kadere ne sana
Hiç kimseye sözüm yok
Ne kadere ne sana
***
Tek suç kalbimin suçu
Çok sevdi taptı sana
Çok sevdi taptı sana
***
Aşkının eseriyim
Kalbimin esiriyim
Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip
Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim
***
Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak
Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak
Bomboş kalan bu kalbim
Bir daha dolmayacak, bir daha dolmayacak
***
Aşkının eseriyim
Kalbimin esiriyim
Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip
Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim
Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim
-
Ayağında kundura
Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
Yar gelir dura dura
Ölürem ben ölürem vay
***
Genç ömrümü çürüttüm
Genç ömrümü çürüttüm
Göğsüme vura vura sineme vura vura
Ölürem ben ölürem vay
***
Ölürem ben ölürem
Ölürem ben ölürem
Nere gitse gelirem
Ben bir fakir cocuğam
Arar seni buluram vay
***
Çıktım kerpiç duvara
El ettim nazlı yare
El ettim eski yare
Ölürem ben ölürem vay
Eski yar hele mele
Can kurban yengi yare
Can kurban yeni yare
Ölürem ben ölürem vay
***
Ölürem ben ölürem
Ölürem ben ölürem
Nere gitse gelirem
Ben bir attar cocuğam
Arar seni buluram vay
-
Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni
Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden
Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
***
Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi
Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi
İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada
Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
-
Bu da geçer, bu da geçer
Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın
***
Hemen karar verme sabret
Bu da geçer dayanmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın
Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş, bu da üzülme
***
Yarın başka bir gündür yarını bekle
Bu da geçer arkadaş sakın üzülme
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız
***
Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun
Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun
Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun
Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun
Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun
***
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın
***
Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş bu da üzülme
Yarın başka bir gündür yarını bekle
Bu da geçer arkadaş sakın üzülme
***
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız
-
Belki de dilinden bu şarkı düşmez
Dilin söylese de gönlün hissetmez
Bilsen bile benim için fark etmez
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Kimse dolduramaz inan yerini
Bu şarkı da aşkımızın yemini
Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
-
Bir zalim hükmederken gönül tahtıma
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Oturmuş ağlarken kara bahtıma
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Kapılmışken böyle umutsuzluğa
Uzaklardan baktım hep mutluluğa
Ben böyle hasrete böyle yokluğa
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Bir vefasız yârin düştüm eline
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
***
Onun gibi böyle zalim birine
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Bir vefasız yârin düştüm eline
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
***
Onun gibi böyle zalim birine
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
-
Duysun dağlar taşlar duysun sesimi
Sensiz geçen günler verdi dersimi
Vermeden sevgilim son nefesimi
Olanları unut affet sevgilim
Yeter ki sen beni affet sevgilim
***
Gözler yol gösterir gönül hükmeder
İnsanoğludur bu hep hata eder
Tanrı kullarını zaten affeder Allah
Yeter ki sen beni affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
***
Yaşamak bu değil, yaşamıyorum
Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum
Önünde diz çöküp yalvarıyorum
Olanları unut affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
***
Gözler yol gösterir gönül hükmeder
İnsanoğludur bu hep hata eder
Tanrı kullarını zaten affeder Allah
Yeter ki sen beni affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
-
Yolun düşer meyhaneler üstüne
İçtikçe aklıma sevgilim gelir
Silsem gözlerimi kurusun diye
Bahar seli gibi boşalır gelir
Silsem gözlerimi kurusun diye
Bahar seli gibi boşalır gelir
***
Nerde sevdiklerim hani sevenler
Ağlatıyor beni beni acı gerçekler
Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar
İnliyor başımı ya rabbim vurduğum taşlar
İhtiyar olmadan ağardı saçlar
Kar beyaz saçımı yolasım gelir
***
Görüp de bilmeyen deli sanıyor
Bilmezler dermansız yaram kanıyor
Ben mazimi mazim beni arıyor
Ölmeden mezara gidesim gelir
Ben mazimi mazim beni arıyor
Ölmeden mezara gidesim gelir
***
Nerde sevdiklerim hani sevenler
Ağlatıyor beni beni acı gerçekler
Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar
İnliyor başımı ya rabbim vurduğum taşlar
İhtiyar olmadan ağardı saçlar
Kar beyaz saçımı yolasım gelir gelir
-
-
-
Ne yapalım demekle olmuyor dostum
Olmuyor dostum
Artık çaresini bulmamız gerek
Artık çaresini bulmamız gerek
***
Bizi bize düşman eden ülkeyi
Eden ülkeyi
İçimizden çıkarıp atmamız gerek
İçimizden çıkarıp atmamız gerek
***
Duygumuz aynıdır inan ki dostum
İnan ki dostum
Katıla katıla gülmemiz gerek gülmemiz gerek
Katıla katıla gülmemiz gerek
***
Bitsin artık yasımız bitsin acımız
Bambaşka yarınlar kurmamız gerek kurmamız gerek
Bambaşka yarınlar kurmamız gerek
***
Bize bizden başkası dost olmaz dostum
Dost olmaz dostum
Var olan gerçeği görmemiz gerek
Var olan gerçeği görmemiz gerek
-
Ayrılık kolay değil
Onu gel sen bana sor
Ayrılık kolay değil
Onu gel sen bana sor
Günlerim yalnız seni
Aramakla geçiyor
Günlerim yalnız seni
Aramakla geçiyor
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
Bahtıyar olamadım
Garibim şu cihanda
Bahtıyar olamadım
Garibim şu diyarda
Bir gün bende ölürsem
Arkamdan sen aglama
Bir gün bende ölürsem
Arkamdan sen ağlama
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
-
Nedir ki geçmeyen dünya içinde
Ümitler sevgiler gün olur geçer
Yıkıla yıkıla büyüse insan
Gün olur başı dik gururla geçer
Gün olur başı dik gururla geçer
***
Düşmüşüz bir zalim dünya eline
Kapılmışız onun devran seline
Düşmüşüz bir zalim dünya eline
Kapılmışız onun devran seline
Bir gün gideceğiz mutlak ölüme
İşte o her şeyi siler de geçer
Ecelde her şeyi siler de geçer
***
Hepsi geçer
Hepsi geçer
Böler de geçer
Her bağrı ikiye böler de geçer
Her bağrı ikiye böler de geçer
Her bağrı ikiye böler de geçer
***
Gülen gözler ağlar saç beyazlanır
Teselli verecek dostlar aranır
Teselli verecek dostlar aranır
O an hafızanda mazi canlanır
Uzansan tutulmaz gülerde geçer
Uzansan tutulmaz gülerde geçer
***
Düşmüşüz bir zalim dünya eline
Kapılmışız onun devran seline
Düşmüşüz bir zalim dünya eline
Kapılmışız onun devran seline
Bir gün gideceğiz mutlak ölüme
İşte o her şeyi siler de geçer
Ecelde her şeyi siler de geçer
***
Hepsi geçer
Hepsi geçer
Böler de geçer
Her bağrı ikiye böler de geçer
Her bağrı ikiye böler de geçer
Her bağrı ikiye böler de geçer
-
İndim gülün bağına, kız ben garibem
İndim gülün bağına, kız ben garibem
Takıldım gül dalına, seni de sevmişem
***
Takıldım gül dalına, seni de sevmişem
***
İstedim vermediler, kız ben garibem
İstedim vermediler, kız ben garibem
Kıyaram ben canıma, seni de sevmişem
Kıyaram ben canıma, seni de sevmişem
***
Sinemde aşk ataşı, vay ben garibem
Sinemde aşk ataşı, kız ben garibem
Oldum dertler yoldaşı, seni de sevmişem
Oldum dertler yoldaşı, seni de sevmişem
***
Seni sevdim seveli, kız ben garibem
Seni sevdim seveli, kız ben garibem
Akıtıram göz yaşı, seni de sevmişem
Akıtıram göz yaşı, seni de sevmişem
***
Evleri dört köşeli, kız ben garibem
Evleri dört köşeli, kız ben garibem
İçi mermer döşeli, seni de sevmişem
İçi mermer döşeli, seni de sevmişem
***
Buzlar gibi eridim, kız ben garibem
Buzlar gibi eridim, kız ben garibem
Kız sevdana düşeli, seni de sevmişem
Ben bu aşka düşeli, seni de sevmişem