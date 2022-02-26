Hiç Kimseye Sözüm Yok Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Hiç Kimseye Sözüm Yok
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Hiç kimseye sözüm yok
Ne kadere ne sana
Hiç kimseye sözüm yok
Ne kadere ne sana
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Tek suç kalbimin suçu
Çok sevdi taptı sana
Çok sevdi taptı sana
***
Aşkının eseriyim
Kalbimin esiriyim
Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip
Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim
***
Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak
Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak
Bomboş kalan bu kalbim
Bir daha dolmayacak, bir daha dolmayacak
***
Aşkının eseriyim
Kalbimin esiriyim
Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip
Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim
Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim