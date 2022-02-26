İbrahim Tatlıses

Hiç kimseye sözüm yok Ne kadere ne sana Hiç kimseye sözüm yok Ne kadere ne sana *** Tek suç kalbimin suçu Çok sevdi taptı sana Çok sevdi taptı sana *** Aşkının eseriyim Kalbimin esiriyim Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim *** Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak Bomboş kalan bu kalbim Bir daha dolmayacak, bir daha dolmayacak *** Aşkının eseriyim Kalbimin esiriyim Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim