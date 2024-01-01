İbrahim Tatlıses

Yeşil gözlere yandım Benim olacak sandım Meğer vefasızmışsın Yazık, sana inandım *** Yeşil gözlere yandım Benim olacak sandım Meğer vefasızmışsın Yazık, sana inandım *** Hülya, Hülya, Hülya, Hülya (Hülya) Neden böyle? (Hülya) Derdini söyle (Hülya) Gönlünü eğle, Hülya *** Aşkın beni yakmasın Sana kimse bakmasın Tut gönül ırmağını Bize doğru akmasın *** Aşkın beni yakmasın Sana kimse bakmasın Tut gönül ırmağını Bize doğru akmasın *** Hülya, Hülya, Hülya, Hülya Hülya, neden böyle? Hülya, derdini söyle Hülya, gönlünü eğle, Hülya *** Hülya, Hülya, Hülya, Hülya (Hülya) Neden böyle? (Hülya) Derdini söyle (Hülya) Gönlünü eğle, Hülya