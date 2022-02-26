Aşk Mevsimi Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Aşk Mevsimi
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Yeşil gözlere yandım
Benim olacak sandım
Meğer vefasızmışsın
Yazık, sana inandım
***
Yeşil gözlere yandım
Benim olacak sandım
Meğer vefasızmışsın
Yazık, sana inandım
***
Hülya, Hülya, Hülya, Hülya
(Hülya) Neden böyle?
(Hülya) Derdini söyle
(Hülya) Gönlünü eğle, Hülya
***
Aşkın beni yakmasın
Sana kimse bakmasın
Tut gönül ırmağını
Bize doğru akmasın
***
Aşkın beni yakmasın
Sana kimse bakmasın
Tut gönül ırmağını
Bize doğru akmasın
***
Hülya, Hülya, Hülya, Hülya
Hülya, neden böyle?
Hülya, derdini söyle
Hülya, gönlünü eğle, Hülya
***
Hülya, Hülya, Hülya, Hülya
(Hülya) Neden böyle?
(Hülya) Derdini söyle
(Hülya) Gönlünü eğle, Hülya
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