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7/24 Dinle Yeni Türkü Koleksiyon

Yeni Türkü Koleksiyon Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Yeni Türkü Koleksiyon şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Yeni Türkü Koleksiyon şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni Türkü Koleksiyon sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Yeni Türkü Koleksiyon

  • İki İki Dört Eder

  • Bana Bir Masal Anlat Baba

  • Çember

  • Maskeli Balo

  • Olmasa Mektubun

  • Telli Telli

  • İstersen Hiç Başlamasın

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