İbrahim Tatlıses

Dumanlı derelere Seni ver, seni ver, seni vermem ellere Sana dargın değilim Dargınım, dargınım, dargınım senelere *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağa iz eder Dereler, dereler, derelere az eder Sevdalı sevdasına Cilve eder, cilve eder, cilve eder naz eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağın üstüne Gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanı yi Babası benden yana Anası, anası, anası nazlanıyi *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağın üstüne Bulutlan, bulutlan, bulutlan yarışıyi Sevdim seni güzelim Eller ne, eller ne, eller ne karışıyi *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder