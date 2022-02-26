İki İki Dört Eder Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses İki İki Dört Eder şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses İki İki Dört Eder şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki İki Dört Eder sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
İki İki Dört Eder
Tüm Şarkıları
-
Dumanlı derelere
Seni ver, seni ver, seni vermem ellere
Sana dargın değilim
Dargınım, dargınım, dargınım senelere
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağa iz eder
Dereler, dereler, derelere az eder
Sevdalı sevdasına
Cilve eder, cilve eder, cilve eder naz eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağın üstüne
Gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanı yi
Babası benden yana
Anası, anası, anası nazlanıyi
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağın üstüne
Bulutlan, bulutlan, bulutlan yarışıyi
Sevdim seni güzelim
Eller ne, eller ne, eller ne karışıyi
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder