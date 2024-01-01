İbrahim Tatlıses

İndim Gülün Bağına İndim gülün bağına, kız ben garibem İndim gülün bağına, kız ben garibem Takıldım gül dalına, seni de sevmişem *** Takıldım gül dalına, seni de sevmişem *** İstedim vermediler, kız ben garibem İstedim vermediler, kız ben garibem Kıyaram ben canıma, seni de sevmişem Kıyaram ben canıma, seni de sevmişem *** Sinemde aşk ataşı, vay ben garibem Sinemde aşk ataşı, kız ben garibem Oldum dertler yoldaşı, seni de sevmişem Oldum dertler yoldaşı, seni de sevmişem *** Seni sevdim seveli, kız ben garibem Seni sevdim seveli, kız ben garibem Akıtıram göz yaşı, seni de sevmişem Akıtıram göz yaşı, seni de sevmişem *** Evleri dört köşeli, kız ben garibem Evleri dört köşeli, kız ben garibem İçi mermer döşeli, seni de sevmişem İçi mermer döşeli, seni de sevmişem *** Buzlar gibi eridim, kız ben garibem Buzlar gibi eridim, kız ben garibem Kız sevdana düşeli, seni de sevmişem Ben bu aşka düşeli, seni de sevmişem

Ayağında Kundura Ayağında kundura Ayağında kundura Yar gelir dura dura Yar gelir dura dura Ölürem ben ölürem vay *** Genç ömrümü çürüttüm Genç ömrümü çürüttüm Göğsüme vura vura sineme vura vura Ölürem ben ölürem vay *** Ölürem ben ölürem Ölürem ben ölürem Nere gitse gelirem Ben bir fakir cocuğam Arar seni buluram vay *** Çıktım kerpiç duvara El ettim nazlı yare El ettim eski yare Ölürem ben ölürem vay Eski yar hele mele Can kurban yengi yare Can kurban yeni yare Ölürem ben ölürem vay *** Ölürem ben ölürem Ölürem ben ölürem Nere gitse gelirem Ben bir attar cocuğam Arar seni buluram vay

Bir Kulunu Çok Sevdim Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor *** Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

Bu da Geçer Bu da geçer, bu da geçer Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın *** Hemen karar verme sabret Bu da geçer dayanmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet Bu da geçer arkadaş, bu da üzülme *** Yarın başka bir gündür yarını bekle Bu da geçer arkadaş sakın üzülme Bu da geçer bu da geçer Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız *** Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun *** Bu da geçer bu da geçer Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın *** Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet Bu da geçer arkadaş bu da üzülme Yarın başka bir gündür yarını bekle Bu da geçer arkadaş sakın üzülme *** Bu da geçer bu da geçer Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız

Mutlu Ol Yeter Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez Bilsen bile benim için fark etmez Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı, sonra sensin Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı, sonra sensin Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Kimse dolduramaz inan yerini Bu şarkı da aşkımızın yemini Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter

Nasıl İsyan Etmem Bir zalim hükmederken gönül tahtıma Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Oturmuş ağlarken kara bahtıma Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Kapılmışken böyle umutsuzluğa Uzaklardan baktım hep mutluluğa Ben böyle hasrete böyle yokluğa Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Bir vefasız yârin düştüm eline Ben sevdim o mahkûm etti kendine Ben sevdim o mahkûm etti kendine *** Onun gibi böyle zalim birine Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Bir vefasız yârin düştüm eline Ben sevdim o mahkûm etti kendine Ben sevdim o mahkûm etti kendine *** Onun gibi böyle zalim birine Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem

Yaşamak Bu Değil Duysun dağlar taşlar duysun sesimi Sensiz geçen günler verdi dersimi Vermeden sevgilim son nefesimi Olanları unut affet sevgilim Yeter ki sen beni affet sevgilim *** Gözler yol gösterir gönül hükmeder İnsanoğludur bu hep hata eder Tanrı kullarını zaten affeder Allah Yeter ki sen beni affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim *** Yaşamak bu değil, yaşamıyorum Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum Önünde diz çöküp yalvarıyorum Olanları unut affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim *** Gözler yol gösterir gönül hükmeder İnsanoğludur bu hep hata eder Tanrı kullarını zaten affeder Allah Yeter ki sen beni affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim

Acı Gerçekler Yolun düşer meyhaneler üstüne İçtikçe aklıma sevgilim gelir Silsem gözlerimi kurusun diye Bahar seli gibi boşalır gelir Silsem gözlerimi kurusun diye Bahar seli gibi boşalır gelir *** Nerde sevdiklerim hani sevenler Ağlatıyor beni beni acı gerçekler Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar İnliyor başımı ya rabbim vurduğum taşlar İhtiyar olmadan ağardı saçlar Kar beyaz saçımı yolasım gelir *** Görüp de bilmeyen deli sanıyor Bilmezler dermansız yaram kanıyor Ben mazimi mazim beni arıyor Ölmeden mezara gidesim gelir Ben mazimi mazim beni arıyor Ölmeden mezara gidesim gelir *** Nerde sevdiklerim hani sevenler Ağlatıyor beni beni acı gerçekler Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar İnliyor başımı ya rabbim vurduğum taşlar İhtiyar olmadan ağardı saçlar Kar beyaz saçımı yolasım gelir gelir

Gülmemiz Gerek Ne yapalım demekle olmuyor dostum Olmuyor dostum Artık çaresini bulmamız gerek Artık çaresini bulmamız gerek *** Bizi bize düşman eden ülkeyi Eden ülkeyi İçimizden çıkarıp atmamız gerek İçimizden çıkarıp atmamız gerek *** Duygumuz aynıdır inan ki dostum İnan ki dostum Katıla katıla gülmemiz gerek gülmemiz gerek Katıla katıla gülmemiz gerek *** Bitsin artık yasımız bitsin acımız Bambaşka yarınlar kurmamız gerek kurmamız gerek Bambaşka yarınlar kurmamız gerek *** Bize bizden başkası dost olmaz dostum Dost olmaz dostum Var olan gerçeği görmemiz gerek Var olan gerçeği görmemiz gerek

Hiç Kimseye Sözüm Yok Hiç kimseye sözüm yok Ne kadere ne sana Hiç kimseye sözüm yok Ne kadere ne sana *** Tek suç kalbimin suçu Çok sevdi taptı sana Çok sevdi taptı sana *** Aşkının eseriyim Kalbimin esiriyim Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim *** Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak Yıllar yılı bu sevgi içime dert olacak Bomboş kalan bu kalbim Bir daha dolmayacak, bir daha dolmayacak *** Aşkının eseriyim Kalbimin esiriyim Mutluluğu kaybolmuş, bir garip, bir garip Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim Bir garip serseriyim, bir garip serseriyim

Ayrılık Kolay Değil Ayrılık kolay değil Onu gel sen bana sor Ayrılık kolay değil Onu gel sen bana sor Günlerim yalnız seni Aramakla geçiyor Günlerim yalnız seni Aramakla geçiyor Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir Bahtıyar olamadım Garibim şu cihanda Bahtıyar olamadım Garibim şu diyarda Bir gün bende ölürsem Arkamdan sen aglama Bir gün bende ölürsem Arkamdan sen ağlama Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu selamettir Başa gelen çekilir