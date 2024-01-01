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7/24 Dinle İnsanlar

İnsanlar Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses İnsanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses İnsanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

İnsanlar

  • İnsanlar

  • Yandım Televizyon

  • Unutma

  • Tövbeler Olsun

  • Şükürler Olsun

  • Şımarık Sevgilim

  • Özledim Seni

  • Seni Gördükçe Tazelenir Sanki Hayatım

  • Bile Bile

  • Ben Ne Biçim Serseriyim

  • Kızlar

  • Gazel

  • İnsanlar

  • Kol Kola Gençler

  • Akşama Kadar

  • Kirpiklerin

  • Aşan Bilir

  • Sevmişim

  • Amirim

  • Sevgi Allahım

  • Barışa Hizmet

  • Ana

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