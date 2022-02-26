Kadeh Neye Yarar Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kadeh Neye Yarar
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Sevenin gönlünde umut olmasa,
Hayal neye yarar, düş neye yarar?
Sevilmekten yana kısmetin yoksa,
Talih neye yarar, şans neye yarar?
***
İçine sığmayan efkarın varsa,
Eyvah neye yarar, ah neye yarar?
Teselli edip de avutmuyorsa,
Kadeh neye yarar, mey neye yarar?
***
Gönlüm nasır tutmuş bir sabır taşı,
Yağmura özenmiş gözümün yaşı,
Kaybettim aşkımla olan savaşı,
Eyvah neye yarar, ah neye yarar?