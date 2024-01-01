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7/24 Dinle Sevdalılar

Sevdalılar Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Sevdalılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Sevdalılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdalılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Sevdalılar

  • Kadifeden Kesesi

  • Göz Yaşımda Saklısın

  • Yağmur Gözlüm

  • Aklında mı

  • Gülerim

  • Yunus'a Yakın

  • Sevdalılar

  • Sen İlk Değil Son Değilsin

  • Yüreğime Kör Düğümler Atılmış

  • Aşk Yaşanır Anlatılmaz

  • Ne Yaparım

  • Ah Şu Sevda Yolları

  • Gülmek Sana Yakışıyor

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