İbrahim Tatlıses

Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa Hepsini bu akşam çal benim için Tüm zarar ziyanın hesabı bende Birkaç sitem daha kal benim için Tüm zarar ziyanın hesabı bende Birkaç sitem daha kal benim için *** Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım diye sorarsan Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım diye sorarsan *** Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğin ellerinde Öylece kal benim için *** Aynanın karşısına geç Yüzüne bak benim için Eğer ki ağlıyorsan Bu yaşlar bizim için *** Bende emanetin her neyin varsa Al da mabedimi yık benim için Böyle paramparça yaşamaktansa Kalbime bir kurşun sık benim için Böyle paramparça yaşamaktansa Kalbime bir kurşun sık benim için *** Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım beni sorarsan Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım beni sorarsan *** Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğin ellerimde Öylece kal benim için *** Aynanın karşısına geç Yüzüne bak benim için Eğer ki ağlıyorsan Bu yaşlar bizim için