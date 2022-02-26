Kal Benim İçin Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Kal Benim İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Kal Benim İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kal Benim İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Kal Benim İçin
Tüm Şarkıları
-
Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa
Hepsini bu akşam çal benim için
Tüm zarar ziyanın hesabı bende
Birkaç sitem daha kal benim için
Tüm zarar ziyanın hesabı bende
Birkaç sitem daha kal benim için
***
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım diye sorarsan
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım diye sorarsan
***
Bir ayrılık şarkısı seç
Sessizce çal benim için
Yüreğin ellerinde
Öylece kal benim için
***
Aynanın karşısına geç
Yüzüne bak benim için
Eğer ki ağlıyorsan
Bu yaşlar bizim için
***
Bende emanetin her neyin varsa
Al da mabedimi yık benim için
Böyle paramparça yaşamaktansa
Kalbime bir kurşun sık benim için
Böyle paramparça yaşamaktansa
Kalbime bir kurşun sık benim için
***
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım beni sorarsan
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım beni sorarsan
***
Bir ayrılık şarkısı seç
Sessizce çal benim için
Yüreğin ellerimde
Öylece kal benim için
***
Aynanın karşısına geç
Yüzüne bak benim için
Eğer ki ağlıyorsan
Bu yaşlar bizim için