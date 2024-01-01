Sabuha Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Sabuha şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Sabuha şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sabuha sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kara çadır düzdedir
Aman, aman, Emine'm
Kara çadır düzdedir
Aman, aman, Emine'm
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Top zülüfler yüzdedir
Yavru da güzel Emine'm
Top zülüfler yüzdedir
Yavru da güzel Emine'm
***
12 gelin sevdim
Aman, aman, Emine'm
12 gelin sevdim
Aman, aman, Emine'm
Hâlâ göynüm kızdadır
Yavru da güzel Emine'm
***
Hâlâ göynüm kızdadır
Yavru da güzel Emine'm
Endim dereye durdum
Aman, aman, Emine'm
***
Endim dereye durdum
Aman, aman, Emine'm
Bir çift güvercin vurdum
Yavru da güzel Emine'm
***
Bir çift güvercin vurdum
Yavru da güzel Emine'm
Bir gelinin uğruna
Aman, aman, Emine'm
***
Bir gelinin uğruna
Aman, aman, Emine'm
15 altın bozdurdum
Yavru da güzel Emine'm
15 altın bozdurdum
Yavru da güzel Emine'm
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Gözleriden yaş akar mercan kimin gözleriden
İpek mendil, ipek mendil olaydım
Sileydim, sileydim o akan yaşı gözleriden
Ah, sileydim, sileydim o akan yaşı gözleriden, gözleriden ah
***
Ayrılmam, ayrılmam gülüm senden
Ölürem, ölürem ayrılmam ceyran gözlüm senden
Canıma, canıma tak etse alıram vermem seni
Alıram vermem seni ayrılmam gülüm senden
Ah, ayrılmam canım canım senden
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Ezme ile süzme ile lo lo
Yar bulunmaz gezme ile lo lo
Mezarımı kızlar kazsın lo lo
Altın gümüş kazma ile lo lo
***
Mezarımı kızlar kazsın lo lo
Altın gümüş kazma ile lo lo
Lo lo siye hayran ola lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Lo lo siye hayran ola lo lo
Bu can siye kurban ola lo lo
***
Kara sandığın kilidi lo lo
Üzerini toz bürüdü lo lo
Yazık oldu genç ömrüme lo lo
Zindanlarda çürüdü lo lo
Yazık oldu genç ömrüme lo lo
Zindanlarda çürüdü lo lo
***
Lo lo siye hayran ola lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Lo lo siye hayran ola lo lo
Bu can siye kurban ola lo lo
***
Başındaki puşu mudur lo lo
O da acem işi midir lo lo
Yanağında güller açmış lo lo
O da hakkın işi midir lo lo
***
Yanağında güller açmış lo lo
O da hakkın işi midir lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Bu can siye hayran ola lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Bu can siye hayran ola lo lo
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Ayağına giymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
***
Alem düşman olsa severim seni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni
***
Sen bir yana, ben bir yana yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
***
Dere kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışam
Kerpicim tükendi, naçar kalmışam
***
O yâr için çok cefalar çekmişem
Sen bir yana, ben bir yana yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
***
Sen bir yana, ben bir yana yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
-
Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
***
Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
***
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
***
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
***
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
***
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
***
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
***
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
***
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
-
Daracık sokakta yare kavuştum
Yar aşağı, ben yukarı savuştum oy beni beni
Yare bir gül verdim, yarnan barıştım
Bir tanecik bu dert yaralar beni oy beni beni
***
Beni beni beni ceylanım seni
Sürmedim sefanı neyleyim seni
Oy beni beni
***
Yüce dağ başında yayılan atlar
Yarimin koynuna girmesin yadlar oy beni beni
Mezarım üstünde bir karış otlar
Bir tanecik bu dert yaralar beni oy beni beni
***
Beni beni beni ceylanım seni
Sürmedim sefanı neyleyim seni
Oy beni beni