İbrahim Tatlıses

Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım
Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin
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Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
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Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye
***
İpin ucu bendedir le, le, le, canım
Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin
***
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye
***
Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım
Garipler mahlesine, esmersin güzelsin
***
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye