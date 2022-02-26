İbrahim Tatlıses

Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin *** Olursa o kız olsun le, le, le canım Esmerler hovardası, esmersin güzelsin Olursa o kız olsun le, le, le canım Esmerler hovardası, esmersin güzelsin *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye *** İpin ucu bendedir le, le, le, canım Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin *** El bilir, alem bilir le, le, le, canım Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin El bilir, alem bilir le, le, le, canım Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye *** Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım Garipler mahlesine, esmersin güzelsin *** Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye