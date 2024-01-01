İbrahim Tatlıses

Kara Yemeni Ayağına giymiş kara yemeni Sallanma sevdiğim öldürdün beni Sallanma sevdiğim öldürdün beni *** Alem düşman olsa severim seni Mavzer kurşunuyla vursunlar beni Mavzer kurşunuyla vursunlar beni *** Sen bir yana, ben bir yana yan yana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana *** Dere kenarında bir ev yapmışam Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışam Kerpicim tükendi, naçar kalmışam *** O yâr için çok cefalar çekmişem Sen bir yana, ben bir yana yan yana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana *** Sen bir yana, ben bir yana yan yana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana Kaşlar kara, gözler benzer ceylana

Gözlerinden Gözleriden yaş akar mercan kimin gözleriden İpek mendil, ipek mendil olaydım Sileydim, sileydim o akan yaşı gözleriden Ah, sileydim, sileydim o akan yaşı gözleriden, gözleriden ah *** Ayrılmam, ayrılmam gülüm senden Ölürem, ölürem ayrılmam ceyran gözlüm senden Canıma, canıma tak etse alıram vermem seni Alıram vermem seni ayrılmam gülüm senden Ah, ayrılmam canım canım senden

Lolo Ezme ile süzme ile lo lo Yar bulunmaz gezme ile lo lo Mezarımı kızlar kazsın lo lo Altın gümüş kazma ile lo lo *** Mezarımı kızlar kazsın lo lo Altın gümüş kazma ile lo lo Lo lo siye hayran ola lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Lo lo siye hayran ola lo lo Bu can siye kurban ola lo lo *** Kara sandığın kilidi lo lo Üzerini toz bürüdü lo lo Yazık oldu genç ömrüme lo lo Zindanlarda çürüdü lo lo Yazık oldu genç ömrüme lo lo Zindanlarda çürüdü lo lo *** Lo lo siye hayran ola lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Lo lo siye hayran ola lo lo Bu can siye kurban ola lo lo *** Başındaki puşu mudur lo lo O da acem işi midir lo lo Yanağında güller açmış lo lo O da hakkın işi midir lo lo *** Yanağında güller açmış lo lo O da hakkın işi midir lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Bu can siye hayran ola lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Bu can siye hayran ola lo lo

Kara Çadır Düzdedir Kara çadır düzdedir Aman, aman, Emine'm Kara çadır düzdedir Aman, aman, Emine'm *** Top zülüfler yüzdedir Yavru da güzel Emine'm Top zülüfler yüzdedir Yavru da güzel Emine'm *** 12 gelin sevdim Aman, aman, Emine'm 12 gelin sevdim Aman, aman, Emine'm Hâlâ göynüm kızdadır Yavru da güzel Emine'm *** Hâlâ göynüm kızdadır Yavru da güzel Emine'm Endim dereye durdum Aman, aman, Emine'm *** Endim dereye durdum Aman, aman, Emine'm Bir çift güvercin vurdum Yavru da güzel Emine'm *** Bir çift güvercin vurdum Yavru da güzel Emine'm Bir gelinin uğruna Aman, aman, Emine'm *** Bir gelinin uğruna Aman, aman, Emine'm 15 altın bozdurdum Yavru da güzel Emine'm 15 altın bozdurdum Yavru da güzel Emine'm

Garip Bir Kuştu Gönlüm Garip bir kuştu gönlüm Elimden uçtu gönlüm Garip bir kuştu gönlüm Elimden uçtu gönlüm *** Saçının tellerine loy Takıldı düştü gönlüm Saçının tellerine loy Takıldı düştü gönlüm *** Aman, aman, aman Halım yaman vay *** Suya düştü gülümüz yar Ötmüyor bülbülümüz Suya düştü gülümüz yar Ötmüyor bülbülümüz *** Bir kuru sevda yüzünden Zaya gitti ömrümüz Bir kuru sevda yüzünden Zaya gitti ömrümüz *** Aman, aman, aman Halım yaman vay *** Beklerim erken seni yar Güller açarken seni Beklerim erken seni yar Güller açarken seni *** Gel gidelim bahçeye loy Sen gül topla ben seni Gel gidelim bahçeye loy Sen gül topla ben seni *** Aman, aman, aman Halım yaman vay Aman, aman, aman Halım yaman vay