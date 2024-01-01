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7/24 Dinle Sabuha

Sabuha Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Sabuha şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Sabuha şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sabuha sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Sabuha

  • Kara Yemeni

  • Toprağın Oğlu Sabuha

  • Gözlerinden

  • Seherde Uyanırsan

  • Lolo

  • Kara Çadırın Kızı

  • Kara Çadır Düzdedir

  • Garip Bir Kuştu Gönlüm

  • Daracık Sokakta

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