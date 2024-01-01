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7/24 Dinle Levent Yüksel'in 2.Cd'si

Levent Yüksel'in 2.Cd'si Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Levent Yüksel'in 2.Cd'si şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Levent Yüksel'in 2.Cd'si şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Levent Yüksel'in 2.Cd'si sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Levent Yüksel'in 2.Cd'si

  • Kara Zindan

  • Karaağaç

  • Yas

  • Zalim

  • Abanoz'daki Emine

  • Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim

  • Çekirdek Hatun

  • Hayat Zaten Zor

  • Haydar

  • Şıngırdak Yarim

  • Tuzum Kuru

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