İbrahim Tatlıses

Kara Zindan Bir telgraf çekmişsin Geçmiş olsun diyorsun Çocuk gibi sevindim Suçum yok biliyorsun Çocuk gibi sevindim Suçum yok biliyorsun *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Çöktüm duvar dibinde Yaş birikti gözümde İnan feryat ederdi Kim olsaydı yerimde İnan feryat ederdi Kim olsaydı yerimde *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Battı güneş karanlık Sardı beni yalnızlık Kırma ümitlerini Yarınımız aydınlık Kırma ümitlerini Yarınımız aydınlık *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Kara zindan, kara zindan Evimden ayırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni Kara zindan, kara zindan Eşimden ayırdın

Karaağaç Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim

Yas Hatıralar baş ucumda nöbet tutar gece gündüz Bekler beni Düşlerim var benim hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni *** Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var dualarım var yazarım söylerim Yana yana ismini *** Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan *** Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta