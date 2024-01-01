Levent Yüksel'in 2.Cd'si Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Levent Yüksel'in 2.Cd'si şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Levent Yüksel'in 2.Cd'si şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Levent Yüksel'in 2.Cd'si sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Levent Yüksel'in 2.Cd'si
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Bir telgraf çekmişsin
Geçmiş olsun diyorsun
Çocuk gibi sevindim
Suçum yok biliyorsun
Çocuk gibi sevindim
Suçum yok biliyorsun
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Çöktüm duvar dibinde
Yaş birikti gözümde
İnan feryat ederdi
Kim olsaydı yerimde
İnan feryat ederdi
Kim olsaydı yerimde
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Battı güneş karanlık
Sardı beni yalnızlık
Kırma ümitlerini
Yarınımız aydınlık
Kırma ümitlerini
Yarınımız aydınlık
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Kara zindan, kara zindan
Evimden ayırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
Kara zindan, kara zindan
Eşimden ayırdın
-
Yâr gidiyor musun?
Gitme; içimde bir korku var
Biliyor musun?
Böyle başlar ayrılıklar
***
Gel biraz; kokunu bırak
Baharımı al; soğuktur oralar
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar uğurlar
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Yâr gidiyor musun?
Gitme; içimde bir korku var
Biliyor musun?
Böyle başlar ayrılıklar
***
Gel biraz; kokunu bırak
Baharımı al; soğuktur oralar
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar uğurlar
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
***
Gurbete giden döner mi dönmez mi?
Belli değil bilirim
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
Cebimde ümitlerim
-
Hatıralar baş ucumda nöbet tutar gece gündüz
Bekler beni
Düşlerim var benim hayallerim var
Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni
***
Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi
Dualarım var dualarım var yazarım söylerim
Yana yana ismini
***
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakar
Bu düzeni bozuk dünya yalan
***
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
-
Ten beyaz saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum
***
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
***
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a
Yüce Mevla'ya sığındım
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terki diyarda
Zalim senin Allah'ın yok mu?
***
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nisbette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim, senin Allah'ın yok
***
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
***
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a
Yüce Mevla'ya sığındım
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terki diyarda
Zalim, senin Allah'ın yok mu?
***
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terki diyarda
Zalim, senin Allah'ın yok mu?
***
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim
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