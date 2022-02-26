Kara Zindan Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kara Zindan
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Bir telgraf çekmişsin
Geçmiş olsun diyorsun
Çocuk gibi sevindim
Suçum yok biliyorsun
Çocuk gibi sevindim
Suçum yok biliyorsun
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Çöktüm duvar dibinde
Yaş birikti gözümde
İnan feryat ederdi
Kim olsaydı yerimde
İnan feryat ederdi
Kim olsaydı yerimde
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Battı güneş karanlık
Sardı beni yalnızlık
Kırma ümitlerini
Yarınımız aydınlık
Kırma ümitlerini
Yarınımız aydınlık
***
Kara zindan, kara zindan
Yaktın yandırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
***
Kara zindan, kara zindan
Evimden ayırdın beni, ah
Kara zindan, kara zindan
Canımdan ayırdın beni
Kara zindan, kara zindan
Eşimden ayırdın