İbrahim Tatlıses

Bir telgraf çekmişsin Geçmiş olsun diyorsun Çocuk gibi sevindim Suçum yok biliyorsun Çocuk gibi sevindim Suçum yok biliyorsun *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Çöktüm duvar dibinde Yaş birikti gözümde İnan feryat ederdi Kim olsaydı yerimde İnan feryat ederdi Kim olsaydı yerimde *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Battı güneş karanlık Sardı beni yalnızlık Kırma ümitlerini Yarınımız aydınlık Kırma ümitlerini Yarınımız aydınlık *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Kara zindan, kara zindan Evimden ayırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni Kara zindan, kara zindan Eşimden ayırdın