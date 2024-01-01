İbrahim Tatlıses

Kardaş Dala Konaram Kardaş dala konaram Gül derdinden yanaram Kardaş dala konaram Gül derdinden yanaram *** Ah geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram Geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram Yanaram vah yanaram Kim ne derse kanaram *** Geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram Geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram vah Yanaram vah yanaram Kim ne derse kanaram *** Urfalim gam bitmedi Talih kuşum ötmedi Urfalim gam bitmedi Talih kuşum ötmedi *** Eli güldürdü felek Beni memnun etmedi Eli güldürdü felek Beni memnun etmedi *** Ah etmedi yar etmedi Yar aklimdan gitmedi Etmedi ah etmedi Yar aklimdan gitmedi

Gel Canım Şafak söktü yoksun hala Ağlarım ben yana yana Feryadım vardı dağlara Bitmez tükenmez yollara *** Uçuşan o martılara Gözü yaşlı analara O dağlara o taşlara hey *** Dayanamam inanamam O sevdiğim sen olaman Yüreğime hançer vurdun Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey *** Esti rüzgar kor götürdü Kalbe geldi küle döndü Yine bana hasret düştü Neyleyim ben sensiz gülü *** Çıktım dağlara, dağlara Yürüdüğün o yollara Bastığın o topraklara hey *** Dayanamam inanamam O sevdiğim sen olaman Yüreğime hançer vurdun Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey

Kötü Zaman Üzerime üşüştüler Kışı bitmez bağlarımın Üzerime üşüştüler Kışı bitmez dağlarımın *** Parça, parça bölüştüler Gülü bitmez bağlarımın Parça, parça bölüştüler Gülü bitmez bağlarımın *** Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş *** Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler *** Hatır gönül bilmediler Gülü bitmez bağlarımın Hatır gönül bilmediler Gülü bitmez bağlarımın *** Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş *** Kötü zaman aman, bu ne telaş ey Geçer ömrün

Bir Allahım Var Bir de Sen Senden başkası haramdır bana Sen benim günahım benim duamsın Acılarla dolu yalan dünyamda Bir Allah'ım var bir de sen varsın *** Seni düşünürken geçmiyor zaman İçimdeki sevdan vermiyor aman Benim için senden başkası yalan Bir Allah'ım var bir de sen varsın *** Sensiz viraneyim daha beterim Ölümlü dünyada kime giderim Diz çöküp önünde yemin ederim Bir Allah'ım var bir de sen varsın

İki İki Dört Eder Dumanlı derelere Seni ver, seni ver, seni vermem ellere Sana dargın değilim Dargınım, dargınım, dargınım senelere *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağa iz eder Dereler, dereler, derelere az eder Sevdalı sevdasına Cilve eder, cilve eder, cilve eder naz eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağın üstüne Gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanı yi Babası benden yana Anası, anası, anası nazlanıyi *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağın üstüne Bulutlan, bulutlan, bulutlan yarışıyi Sevdim seni güzelim Eller ne, eller ne, eller ne karışıyi *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder

Kara Üzüm Habbesi Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin *** Olursa o kız olsun le, le, le canım Esmerler hovardası, esmersin güzelsin Olursa o kız olsun le, le, le canım Esmerler hovardası, esmersin güzelsin *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye *** İpin ucu bendedir le, le, le, canım Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin *** El bilir, alem bilir le, le, le, canım Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin El bilir, alem bilir le, le, le, canım Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye *** Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım Garipler mahlesine, esmersin güzelsin *** Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye