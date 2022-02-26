Kavur Balıkları Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kavur Balıkları
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İndim dereye taş bulamadım
İndim dereye taş bulamadım
Kendime göre eş bulamadım
Kendime göre eş bulamadım
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Aman melekem kavur balıkları
Aman melekem kavur balıkları
Akşama getireceğim arkadaşları
Akşama getireceğim kabadayıları
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Aman neresinden, neresinden
Yandım neresinden, neresinden
Tuttum karının eteğinden
Tuttum karının memesinden
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Aman melekem kavur balıkları
Aman melekem kavur balıkları
Akşama getireceğim kabadayıları
Akşama getireceğim arkadaşları
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İndim dereye taş bulamadım
İndim dereye taş bulamadım
Kendime göre eş bulamadım
Kendime göre eş bulamadım